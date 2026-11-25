Okan Buruk atomu parçaladı!

İlk yarıda iki takım da bizi uyuttu! Koca 45 dakikada Galatasaray'ın da Aston Villa'nın da rakip kaleye şut sayısı sıfırdı.

Yani ilk yarıda Uğurcan'a da Suzuki'ye de hiç iş düşmedi. Unai Emery, RAMS Park'a 1 puana gelmiş. İngilizleri anlıyorum. Zaten 9 puanları var.

Ama Okan hocam, bu kadar etkisiz Aston Villa'ya karşı ilk yarıda daha tahrip gücü yüksek futbol oynamalıydık.

Maçtan önce Galatasaray'ın 11'i zaten sosyal medyaya sızmıştı. Sol önde Eren Elmalı'nın oynayacağı yazıyordu her yerde.

En başta Fotomaç gazetemizin muhabiri Savaş Çorlu'dan gelen bilgi de bu yöndeydi.

Bizim gazetede de Eren Elmalı ilk 11'de ve sol öndeydi. Bir gün öncesinden muhtemel 11'i değil, gerçek 11'i alıp yayınlamışız yani!

Bu da Fotomaç gazetesinin farkı işte… Doğru haber, net bilgi deyince Fotomaç gazetesi…

Okan Buruk'un Eren Elmalı'yı sol bekte değil de sol önde oynatacağını öğrenince içimden 'Okan Buruk atomu parçalamış!' dedim.

Eren Elmalı'da bizim bilmediğiniz hangi ekstra özellik vardı ki… Eren iyi bir sol bek olabilir.

Ama kanat oyuncusu olarak oynatmak da tuhaf değil miydi ki… Yine de en iyisini Okan Buruk bilir.

Ne de olsa şampiyon hoca! En başarılı teknik direktör… İlk yarıda bir Şampiyonlar Ligi maçı değil de sezon öncesi bir hazırlık maçı izliyor gibiydik.

İki takım da risk almıyor, rakip kaleye gitmeyi pek düşünmüyor.

Oyun orta alanda sıkışıp kalıyordu.

Bu yüzden zaten ilk yarıda gol pozisyonu izleyemedik.

Kalelere şut bile atılmadı, öyle sıra dışı, acayip, tuhaf bir 45 dakika izledik!

İkinci yarıda iki takım da biraz kıpırdanır gibi oldu. Ama bu kez de iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikleri izledik.

Bu arada 60'ta Batrakov ile rakip kaleye bir şut gönderdik. Bu şut ile heyecan seviyemiz arttı, içimizden 'gol geliyor' dedik.

Ardından Yunus güzel bir vole ile Suzuki'nin yüreğini ağzına getirdi.

Hadi çocuklar! Olacak bu iş!

Galatasaray'ın rakip kaleye gönderdiği peş peşe iki şut, Okan hocayı da heyecanlandırmış olacak ki hemen bir hamle geldi şampiyon hocadan!

Eren'i kenara alıp, Deniz Gül'ü sahaya sürdü Okan hoca! Galatasaray, 62. dakikada fabrika ayarlarına döndü.

Oysa Galatasaray sahaya bu diziliş ve bu 11 ile çıkmalıydı. Her futbolcu gerçek mevkiinde oynamalı.

Barış kanat oyuncusu, Deniz santrfor, Eren sol bek gibi…

İkinci yarıda sağ kanadı iyi kullandık.

Galatasaray'da zaten çok sakat oyuncu vardı. Dün de bu sakatlar zincirine Lemina da eklendi.

Büyük talihsizlik bu… Maç boyunca çok istedik, çok aradık ve sonunda fileleri havalandırdık be!

Sonunda beklediğimiz gol geldi.

Deniz Gül goooool! Bravo Deniz sana!

Bu Aston Villa'ya gününü göstermemiz gerekiyordu.

Galatasaray'ın 'gül'ü Deniz Gül golü attı.

Ne kadar güzel bir gol! Gül gibi bir gol attı Deniz Gül!

Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3!

Şampiyonlar Ligi'nde seri yakalamak çok yakıştı Galatasaray'a!

9 puana ulaştık. Daha ne olsun! 24 hesapları yapıyorduk, şimdi kağıt kalem elimizde, 16 hesapları yapalım biz!

Bravo Okan Buruk! Tebrikler Galatasaray!