Harika bir maç oldu!

Okan Buruk'un, Amed Sportif Faaliyetler maçına adeta bir derbi gözüyle bakarak en iyi kadro ile çıktığını gördük.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın sahada nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyordu.

Haksız da sayılmazlar. Çünkü Osimhen'in oynamadığı Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarını kaybetmişti Galatasaray.

Ama dün Rams Park'ta Galatasaray'ın çok iyi bir maç başlangıcı vardı.

Amedspor daha maça ısınamadan Leao'nun golüyle Galatasaray bir anda skor üstünlüğünü ele geçirdi.

Bu golden sonra rakibini oyunun içine sokmayan Cimbom, ilk yarının son anlarında skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray'ın ilk yarıda 4'e 1 yakaladığı bir pozisyon var ki...

Pozisyonun içindeki Batrakov pas tercihini Yunus yerine Leao'dan yana kullansaydı çok rahat bir gol daha atardı Galatasaray.

İlk yarıda mükemmel oynayan bir Leao izledik.

Takım arkadaşlarını pozisyona soktu, rakibi canından bezdirici bindirmeler yaptı, güzel bir gol attı Leao.

Sarı-kırmızılı forma altındaki en iyi maçını oynadı Leao.

İlk yarıda Galatasaray o kadar rahat pozisyonlara girdi ki...

Osimhen'in yokluğunu hisseden olmadı.

İlk devrede Galatasaray'da kötü performans gösteren oyuncu yoktu.

Her oyuncu yüreği ile oynadı.

Besnik Hasi'nin ise Galatasaray karşısına çift forvet çıkması büyük risk ve çılgınlıktı.

Çünkü Gift Orban kanatta etkisiz kaldı, Mbaye Diagne de Galatasaray savunması arasında kayboldu gitti.

Besnik Hasi, ikinci yarıya başlarken bu çılgınlığından vazgeçerek Diagne'yi kenara aldı.

En uca Gift Orban'ı gönderdi.

Bu radikal değişiklikle Amedspor daha etkili hücumlar yapmaya başladı.

Ama rakip ataklar karşısında sahada dik duruş sergileyen ve çözülmeyen Galatasaray, formda yıldızı Batrakov ile skoru 3-0'a getirdi.

Herkes 'Galatasaray maçı aldı, bitti bu iş' diye bakarken Amedspor geri döndü. Oyuna ortak oldu.

Önce Dia Saba'nın serbest vuruş golü geldi. Ardından Gift Orban savunma arkasına atılan bir topta kafa ile fileleri havalandırdı.

Orban, ligdeki 10. golünü attı ve skor bir anda 3-2'ye geldi.

Okan hocadan üst üste hamleler geldi hemen.

Çünkü Besnik Hasi'nin ikinci yarıda yaptığı değişiklikler Amedspor'u kendine getirdi. Maç bir anda Galatasaray için riske girdi.

İlk yarıda Leao ile birlikte sahanın en iyisi olan Torreira sakatlanıp çıktı.

Yerine Gabriel Sara girdi.

Yunus'un yerine de Sane maça dahil oldu.

Leao'nun sakatlanıp çıkması, Galatasaray'ın hücum gücünü çok zayıflattı.

Maçta sıkıntılı dakikalara girilmişken Barış Alper sahneye çıktı ve Galatasaray'ı rahatlattı.

Amedspor'un son golü sadece tabelayı değiştirdi. Muhteşem maçı kazanan Cimbom, zirvede puan farkını beşe çıkardı, milli araya moralli girdi.