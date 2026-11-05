Liverpool'a gününü gösterdik!

İsmail Kartal döneminde Şampiyonlar Ligi'ni ikinci plana iten, varsa yoksa lig diyen bir anlayış vardı Fenerbahçe'de!

Helal olsun Kuyt'a! Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi bir kadro çıkarmış.

Sahada adeta son nefesine kadar savaşan, muazzam oynayan bir Fenerbahçe izledik!

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında 1-0 geriye düştükten sonraki başkaldırışı ve tahrip gücü yüksek futboluna şapka çıkarılır, ceket iliklenir!

Kuyt'ın üçlü orta saha ile maça çıkması (Guendouzi-Kante ve İsmail) Liverpool'un orta sahada bocalamasını sağladı.

Orta alanda savaşan, top kapıp hızlı geçişler yapan, çok kolay pozisyonlara giren bir Fenerbahçe vardı sahada.

Greenwood'un, Liverpool savunmasında Jacquet'ye çarparak ağlara giden golü ile bir anda Kadıköy'de bayram yaşandı.

Yağmur, fırtına, buz gibi hava unutuldu, golümüzle birlikte Kadıköy'de bahar rüzgarları esti.

Skoru eşitledikten sonra dalga dalga Liverpool kalesine giden bir Fenerbahçe izledik.

İlk yarıda Greenwood'un ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonda dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen Clement Turpin, penaltıyı es geçti, ya da pozisyona inanmadı!

VAR'dan da bir uyarı gelmedi. İrfan Can Kahveci'nin bir şutunda da üst direğe takıldı Fenerbahçe!

Dünya devi Liverpool karşısında daha ne kadar pozisyon bulacaksın ki zaten!

Gerçekten ilk yarıda nefes kesen bir Fenerbahçe izledik.

Bu arada Ederson'a bir parantez açmak lazım. Bu sezon yüreği ile oynuyor, dün de harika kurtarışlar yaparak takıma güven aşıladı.

Hastalığını atlatan Greenwood çok iyi bir maç çıkardı. Kaç zamandır sahada ortalarda görünmüyordu Greenwood!

Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelişi, Greenwood'u da havaya sokmuş gibi.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci 45'te de net pozisyonlar yakaladık.

Liverpool savunmada hata yaptıkça biz pozisyonlara girdik.

Liverpool'un hocası Andoni İraola, Fenerbahçe'ye diş geçiremeyince; son 30 dakikada bütün silahlarını sahaya sürmek zorunda kaldı.

İngiliz ekibi, soldan geliştirdiği atakta golü buldu maalesef!

Ceza sahasına gelen topa Alexander İsak, hiçbir engelleme ile karşılaşmadan kafayı vurdu, talihsiz bir gol!

Kojo Oppong'un bu pozisyonda daha dikkatli olması gerekiyordu. İyi oynarken golü yememiz kötü oldu.

Geriye düştükten sonra yine çabuk toparlandık, yine Liverpool kalesinde pozisyonlar bulduk.

Sonrasında müthiş bir golle geri döndük. Bravo Archie Brown!

Arka direkte ne kadar güzel bir sihirli dokunuş bu!

Tek kale bir maça döndü sonrası!

Vedat Muriç'in kafa golü ile Kadıköy'de yer-gök inledi.

Vedat Muriç, üç Liverpool'lunun arasından kafayı çaktı ve topu ağlara gönderdi!

Bu gol, Liverpool'un fişini çeken gol oldu.

Bu arada Archie Brown, bir gol, bir de asistle geceye damgasını vurdu.

Liverpool'u İstanbul'da hezimete uğratmaya bu sezon da devam ettik.

Liverpool'a gününü gösterdik!

Helal olsun Fenerbahçe!

Teşekkürler Kuyt! Büyük bir zafere imza attın!

Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı vermesi de süper bir karar.