Batrakov futbolu baştan çıkardı!

Bu Batrakov var ya; suyu bile yakar! Bu Batrakov var ya; ayağında Güneş'i, Ay'ı, Kuyrukluyıldızı bile top diye sektirir! Bu Batrakov var ya; doktor olsa amansız hastalık kansere bile çare bulur... Bu Batrakov var ya; dünkü Stuttgart maçında ayakları ile resim çizdi. Bu Batrakov var ya; iğne deliğinden fil geçirdi. Bu Batrakov var ya; arkadaşlarını sırtına aldı, karşıdan karşıya geçirdi. Bu Batrakov var ya; Rams Park'ta takım arkadaşlarına oksijen taşıdı. Bu Batrakov var ya; sahada yeteneğini bile solladı. Bu Batrakov var ya; şapkadan tavşan çıkarmadı ama zekası ile futbolu baştan çıkardı. Bu Batrakov var ya; yüreklerin gönderine Galatasaray bayrakları çektirdi. Bu Batrakov var ya; geceyi giydiği formanın rengine boyadı. Bu Batrakov var ya; üç dakikada birbirinden sihirli iki güzel gol attı. Bu Batrakov var ya; smokinle değil formayla sahaya çıkan işçi. Bu Batrakov var ya; kazanma ruhunun öznesi. Bu Batrakov var ya; Galatasaray'ın şahdamarı! Bu Batrakov var ya; ayakları ile senfoni yazan bir futbol piyanisti. Bu Batrakov var ya; attığı gollerden sonra omuzlarına çıkan takım arkadaşlarını da taşıyan bir yük treni. Bu Batrakov var ya; izlediğim en özel futbol ressamı. Bu Batrakov var ya; suda sönmeyen akşam güneşi. Bu Batrakov var ya; som altından futbolcu. Bu Batrakov var ya; sahada rakiplerini incitmeden gollerini atıp, Galatasaray'ı zafere taşıyan sihirbaz! Bu Batrakov var ya; galibiyetin anahtarını kapının üzerinde bırakmayan Altın Çocuk! Bu Batrakov var ya; formasının içine yüreğini de koyan bir top cambazı. Bu Batrakov var ya; Mertens, Alex, Sneijder, Hagi karışımı kusuruz bir makine! Bu Batrakov var ya; İYİ Kİ VAR!