Devlerin aşkı büyük olur!

Milli maç aralarından sonra lige dönüşler hep soru işaretidir. Özellikle de Galatasaray gibi milli takımlara çok fazla oyuncu gönderen takımlar için... Ama dün çok iyi mücadele eden bir Galatasaray izledik. Rams Park'ın yenilenen pırıl pırıl zemininde topa hükmeden taraf hep Galatasaray'dı. Kasımpaşa ligimizin en temaslı ve ikili mücadelelerde en sert oynayan takımı. İlk yarıda özellikle de Ali Yavuz Kol bunu en iyi şekilde gösterdi. Ali Yavuz Kol savaşçı bir futbolcu, çok gözü kara. Oyunda kaldığı süre içinde Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez ile kora kor mücadelelere girdi Ali Yavuz.

Galatasaray, 10. dakikadan sonra tek kale bir maç oynadı, sayısız pozisyona girdi. Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis muazzam kurtarışları ile yıldızlaştı. Ama Galatasaray'ın harika bir duran top organizasyonunda golü kalesinde gördü. Gianniotis, yediği golde duran topu Sara'nın kullanmasını beklerken, Batrakov harika bir kesme orta ile Abdülkerim Bardakcı'nın adeta kafasına topu nişanladı. Abdülkerim'in köşeye giden kafa vuruşunda gecenin yıldız ismi Gianniotis bu kez çaresiz kaldı.

Galatasaray'da müthiş bir Leao performansı izledik. Leao sonunda kendine gelmiş. Hızı, çalışmaları ve zekice ortaları ile Kasımpaşa savunmasına çok zor anlar yaşattı Leao. Karşı karşıya iki pozisyonda topa çok iyi vurdu ama Kasımpaşa kalecisi geçit vermedi Leao'ya. Kasımpaşa'da bir futbolcu var ki, her maç standart üzeri oynayan: Claudio Winck. Dünkü maçta öyle kritik müdahalelerde bulundu ki... Deniz Gül giderek Galatasaray'a ve ligimize alışıyor. Dün iyi bir maç çıkardı.

Maçın 65. dakikasında Torreira, VAR müdahalesi ile kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, Torreira'nın ceza sahası dışında Diarra'ya faulüne sarı kart çıkardı. Meler, pozisyonu VAR'da izledikten sonra sarıyı iptal edip, kırmızıyı gösterdi. O dakikaya kadar Galatasaray adına işler yolunda gidiyordu. Kasımpaşa, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından Galatasaray kalesine yüklendi ve golü buldu. İkinci yarıda giren Rak-Sakyi füze gibi bir şutla skora dengeyi getirdi. Galatasaray'da dün sağ bektesağ önde görev yapan Barış Alper olağanüstü bir maç çıkardı.

Okan hoca, oyunun son bölümünde Osimhen ve Sane'yi sahaya sürdü. Bu iki değişiklikten sonra Galatasaray, müthiş pozisyonlar yakaladı. Kaleci Gianniotis mucize ötesi kurtarışlarına devam etti. Evet 90'da Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı ve usta işi bir vuruşla Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Büyük oyuncular, büyük oynar ve maç kazandırır. Galatasaray'da bu sezon en çok eleştiri alan Barış Alper dün sağ kanattaki performansı ile göz kamaştırdı. Harika bir golle de galibiyete mührünü bastı Barış! Son sözü ise Lemina söyledi. Galatasaray, 10 kişi ile ligin yenilgisiz takımı Kasımpaşa'ya fark attı. Aslan Cimbom, Barcelona maçı öncesinde adeta bir gövde gösterisi yaptı!