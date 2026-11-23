Vicdanlarda gol VAR’da ofsayt!

Milli araya giderken Gençlerbirliği'ni üç golle uğurlayan Kartal, ara dönüşünde hem deplasman fobisini yendi hem de derbi öncesi moral buldu.

Orkun ve Emirhan gibi iskeletin iki önemli eksiğine rağmen Beşiktaş'ın planı, üzerine gelen Konyaspor'u geçiş oyunlarıyla avlamaktı. Nitekim öyle de oldu.

Kral golcü Vlahovic üç şahane gol attı ama üçüncüsü insanların vicdanlarında geçerli olsa da VAR engelini aşamadı.

Üstelik VAR, ofsayt olmayan (ya da milimetrik ofsayt olan) pozisyonu hiç incelemedi ve oyun hemen başladı. Bildiğin yangından mal kaçırma hikayesi...



Normal şartlarda Beşiktaş'ın güle oynaya ve daha farklı kazanması gereken maç, hakem ve VAR kararları nedeniyle bir türlü kopmadı...

Konyaspor'un fırtına sol kanadı Dompe, Murillo'ya çok kez zor anlar yaşattığı gibi jeneriklik de bir gol atınca Konyasporlu oyuncular da "Kopmayan maçtan umut kesilmez" misali umutlandılar ve beraberlik için yüklendiler.

Nitekim Enis Destan, hava toplarında sıkça hata yapan Beşiktaş savunması arasında sıçramaya bile gerek duymadan kafayı vurup golü atınca maç adeta yeniden başladı.

Her neyse...

Italiano, iki büyük bireysel hata yapan Agbadou başta olmak üzere aksayan ve yorulanları çıkarıp taze kanları sahaya sürünce Kartal yine yükseklere kanat çırptı...



Önce Trossard'ın oya gibi işleyip ardından kaleye doğru ateşlediği füze geldi, sonra da Cerny fişi çekti...

Vlahovic ve Trossard dün de zirvenin kralları olarak poz verdiler.

Salih ve N'Didi biraz olsun uyum sağladılar. Poku'nun ise en aktif olduğu dakikalarda yaptığı şahane asist VAR kurbanı oldu...

Konyaspor'da Dompe ile birlikte Deniz etkili oynadı, Enis Destan da keza öyle. Savunmada eksikleri vardı ve bu bölgede sürekli kaos yaşandı.

Evet Beşiktaş, kendisini çıkış maçı olarak gören bir rakibini daha yenerek yoluna devam etti.

Darısı G.Saray derbisinin başına...