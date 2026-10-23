Deli cesareti yedi puan!

Karşında geçen yılın Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace var ve sen ağır rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkıyorsun. Savunmadaki dört oyuncu ilk kez birlikte oynuyor… Kim ne derse desin, bu, deli cesareti isteyen bir karar! İtaliano da bu anlamda tam bir deli zaten! Rakip, geçen hafta kendi sahasında beş gol yemiş olabilir ama oynadığı ligin doğası gereği çata çat futbolda iyiler. İtmek, çekmek, sert ikili mücadelelerde ayakta kalmak onların işi… İşin iyi tarafı Kartal yürekliler de oyunun her bölümünde kıran kırana oynadılar. Pes etmediler… Sakatlanan Miretti'nin yerine oyuna giren Salih, birçok arkadaşının yapamadığını yaptı. Savunma arkasına koşu yapan Ndidi'yi gördü ve attığı harika pası asiste dönüştürdü. Beşiktaş aslında beklemediği bir anda öne geçti. Çünkü o dakikaya kadar pozisyonları bulan taraf konuk Crystal Palace'tı. İkinci yarıda konuk takım üst üste iki gol bulunca İtaliano ilk neşteri vurdu ve yeni Atom Karınca Olaitan'ı sahaya sürdü.

Bu bölümde topu rakibe bırakmayan, müthiş bir baskı kuran Kartal, Olaitan'ın iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı nefis vuruşla eşitliği sağladı. Ardından İtaliano, önde topu tutamayan Oh ile sağ kanatta ileri gitmek yerine daha çok geriye, yani etkisiz bölgeye oynayan İlhan'ı kenara alıp Vlahovic'i oyuna sürdü. Bu hamleler Beşiktaş'ın oyun üstünlüğünü korumasını sağladı. Öyle ki Ümit, son dakikalarda kırmızı kartla oyun dışında kalmasına rağmen Kartal, cebine koyduğu bir puanı kaptırmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde üç maçta yedi puan… Neresinden bakarsanız bakın, şahane! Üstelik önünde nispeten daha kolay maçlar da varken… Bundan iyisi Şam'da kayısı!