"İstanpool" değil "İstanblue"

Tam 18 yıl sonra İstanbul, Devler Ligi rüyasını yeniden yaşadı. Tarihin en heyecanlı maçlarından birine sahne olan 2005 finali, nam-ı diğer "İstanpool mucizesi" sonrası yine bir İngiliz ve İtalyan takımı finalde karşı karşıya geldi.

Maçın heyecanını yaşayabilmek adına erkenden stattaki yerimizi aldık. Taraftarların arasına karışarak bu coşkuya biz de ortak olduk. Akdeniz ülkesi olmasından mıdır bilinmez, Interli taraftarların tezahürat ve eğlenme kültürü bize yakın geldi. Maç saati yaklaştıkça heyecan arttı. Stadın etrafında sağa dönseniz Kaka, sola dönseniz Sneijder... Yani tabiri caizse içerisi Şampiyonlar Ligi gibiydi.

Maça gelince, aslında iki taraf da beklenildiği gibiydi. Inter oyunu kontrollü tutmak, City ise bir an önce skoru almak için uğraştı durdu. Neticede favori gösterildiği gibi maçın kazananı İngilizler ve tabii ki Guardiola oldu. İspanyol hoca koleksiyonuna bir kupa daha eklerken Zidane'ın Devler Ligi başarısını yakaladı, 4 kupalı Ancelotti'ye ise göz kırptı.

Biz futbolseverler olarak bir İstanbul mucizesi daha yaşanır mı diye ümit ediyorduk ama olmadı. Ancak her şeyiyle harika bir anı olarak kaldı. Bir sonraki finale kadar "İstanpool" rafa kalktı ve yerine "İstanblue" geldi.

*İstanpool (Liverpool)

*İstanblue (Manchester City)