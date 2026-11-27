Millî Dava

Beşiktaş, kendi sahasında oynaması gereken bu maçı maalesef Batum'da oynuyor. Bugün 86 milyonun desteği Beşiktaş'la. Başta Trabzon ve Rize olmak üzere Karadeniz'in dört bir yanından pek çok vatandaşımız da takımımıza tribünden destek vermek için Batum'a geldi. Italiano, rotasyona gitti. Bu sezon ilk kez kalede Doğan Alemdar'la başladık. Kaleci şansı yanında olsun. İki takım da maca pozisyonlar bularak başladı. Savunmamız ilk dakikalarda dağınıktı. Daha 16. dakikada Doğan'ın dört kurtarışı vardı. Biz de Černy ile iyi bir fırsat yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Oyunun kontrolünü elimize almak için topu biraz daha ayağımızda tutmamız gerekiyordu. Gürcistan polisinin taraftarlarımıza sert müdahalesinin ardından oyun durdu. Mac yeniden başladığında iki takım da orta sahayı kolay geçip pozisyon buldu. Biz hucumda son tercihleri yanlış yaptık. Bizim kalede ise Doğan devreye girdi. Uzun zamandır Beşiktaş kalesinde böylesine iyi bir performans izlememiştim.

İlk yarı boyunca beklediğimiz gol, uzatma dakikalarında gelebilirdi. Orkun kaleciyi geçemeyince devre golsüz sona erdi. Tam o dakikada atacağımız bir gol maçın gidişatını lehimize çevirebilirdi. İkinci yarıda Trossard, Vlahovic ve Olaitan'ın oyuna girmesiyle maçın gidişatı bir anda değişti. Beşiktaş oyunu rakip kaleye yıktı. Neler kaçırdık neler! Kimi şutumuzu kaleci çıkardı, kimi şutumuz direkten dondu. Derken beklediğimiz gol geldi, perdeyi Olaitan açtı. Beşiktaş adına kapanışı Orkun Kökçü yaptı. Golün ardından taraftarlarımıza koştu. Bu maçta o golü çok hak etmişti Ah be hocam! Bütün ülkenin Beşiktaş'ın etrafında kenetlendiği bu maçta keşke bu oyuncularla başlasaydın da öne geçmek için bu kadar beklemeseydik. Bence dün Beşiktaş'ın en buyuk kahramanı Doğan Alemdar'dı. İlk 11'de adını gorduğumde acıkcası tereddut etmiştim. Ama yaptığı kurtarışlarla beni yanılttı ve kazandığımız uc puanın mimarı oldu. Beşiktaş bu zorlu donemde iki değerli oyuncu kazandı. Doğan Alemdar ve Yasin Ozcan, dun performanslarıyla guven verdiler. Beşiktaş sahada ilk sekiz yolunda çok kıymetli uc puan aldı. Ama bu maçın anlamı uc puanın da, ilk sekize girmenin de, Avrupa'da yolumuza devam etmenin de ötesindeydi. Batum'da bütün ülke Beşiktaş'ın etrafında kenetlendi. Bu, hepimiz için milli bir davaydı. Yazımı Beşiktaş'ımızın Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın sözleriyle bitirmek istiyorum. "Beşiktaş, şampiyon olsun, mac kazansın, kupa kaldırsın diye tutulmaz. Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir. Dürüstlüktür. Ahlaklı olmaktır. İyi insan olmaktır.'' Süleyman Seba