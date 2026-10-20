Enseyi karartmayın!

Bu haftanın en çok beklenen maçlarından biri, kapanış maçı olan Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması. Herkesin merakla beklediği bir maç. Son zamanlarda izlediğim en güzel maçlardan bir tanesi. Top bir o kalede, bir bu kalede. İki takım da tehlikeli pozisyonlar yakalıyor ancak bunlardan yararlanamıyor. Trabzonspor, Ozan Tufan'la kaleciden dönen topu gole çevirdi. İlk yarının sonlarına doğru Trabzonspor önemli bir fırsattan yararlanamadı. Dönen pozisyonda Beşiktaş'ın topu direkten döndü. Ardından Trabzonspor bir kez daha yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. İlk yarıda Trabzonspor, Beşiktaş savunmasının arkasına kaçırdığı oyuncularla genellikle pozisyonlara girdi. Beşiktaş'ın buna dikkat etmesi gerekiyor. Savunmanın arkasına çok fazla oyuncu sarkıyor. Organizasyon anlamında da takım Orkun Kökçü'yü arıyor. Beşiktaş'ın oyununu ilk yarıda daha çok beğendim. Daha derli toplu bir oyun ortaya koydu Beşiktaş. İlk yarı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş, ikinci yarıya oyununu Trabzonspor'a kabul ettirerek başladı ve oyunu Trabzonspor yarı alanına yıktı. Sadece kalecisi Beşiktaş'ın kendi yarı sahasında kaldı. Bence bu noktada 4-4- 2'ye dönülmeli ve Almanya'da şov yapan Oh oyuna alınmalı. Beşiktaş galibiyete oynamalı.



Beşiktaş topa hakim oynuyor ancak 60. dakikaya kadar topa sahip olduğu anlarda tehlikeli bir gol pozisyonuna giremedi. Beşiktaş, Trossard ile gole yaklaştı ancak top direği sıyırarak dışarı çıktı. Şunu tekrar söylemek istiyorum: Beşiktaş, kazanmak için Oh'u oyuna almalı. Atamayana atarlar derler ya, adeta öyle bir ikinci yarı oldu. Bu tür maçlarda yakaladığınız fırsatları değerlendiremezseniz golü kalenizde görürsünüz. Salih Özcan topa yetişemedi, top Salah'a çıkarıldı ve Salah golü attı. Beşiktaş, ikinci golü yemeden önce değişiklik yapmalıydı. Şimdi üç değişiklik yapılıyor ama daha erken yapılmalıydı. Nübel, karşı karşıya kaldığı iki pozisyonda çok iyi kurtarışlar yaptı. Kasım ayına gelindiğinde üçüncü mağlubiyet iyi olmadı ama Beşiktaş kötü bir oyun oynamadı. Avrupa'da da iyi bir performans sergileniyor. Enseyi karartmadan yola devam edilmeli. Trabzonspor'da Onana ve Aral'ı çok beğendim. Tabii ki Salah'ı söylemeye gerek yok. Trabzonspor yönetimi, deplasman yasağının kaldırılması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkürü hak ediyor. Beşiktaş taraftarları da Trabzon'da takımlarını çok iyi desteklediler. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarları da Beşiktaş'ın stadına gelerek takımlarının yanında olacaktır. Futbolun güzelliği de zaten bu.