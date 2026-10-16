Almanya’da Beşiktaş şov

Beşiktaş, milli aranın ardından yoğun maç temposuna girdiği bu süreçte Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Maçın nerede oynandığını bilmesem Beşiktaş'ı ev sahibi zannederdim. Dernekler ve taraftar grupları çok iyi organize olmuşlar. Siyah giyinmişler, SNP Arena'yı adeta Tüpraş Stadyumu'na çevirmişler. Oradaki bütün kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Beşiktaş çok iyi bir ön alan baskısı yapıyor. Bunun meyvelerini 45+'da aldı. Beşiktaş, ilk yarının sonunda Olaitan'la gole çok yaklaştı. Maalesef gol olmadı, top çizgiye paralel gitti. Orkun, zaten ilk yarının sonlarında sakatlanacağını belli etti. Beşiktaş adına talihsiz bir durum oldu. Beşiktaş, ikinci yarıda rakibini tamamen kendi yarı sahasına hapsetti. Beşiktaş; Trossard, İlhan ve Oh'la çok müsait pozisyonlardan yararlanamadı. Ardından beklenen gol geldi. Dikkat edin, gol pozisyonunda rakip ceza sahasında 6 tane Beşiktaşlı futbolcu vardı. Sağ bek Murillo, topu ağlara yollayarak siyah-beyazlıları öne geçirdi.



Ardından basit bir savunma ve kademe hatasıyla topu ağlarımızda gördük. Nübel'in ters ayakta kaldığı pozisyonda siyah-beyazlılar kalesinde golü gördü. Düşmeden aynı tempoyu koruyup oyunun içinde kalmak lazım. Beşiktaş, özellikle ikinci yarıda bahsettiğim gibi harika bir oyun ortaya koyuyor. Hoffenheim'ın golüne de erken reaksiyon verildi. Olaitan'ın harika asistinde Oh'la golü buldu. Beşiktaş rakibine adeta sahayı dar ediyor. Bu oyuna üçüncü gol de geliyor. İlhan çevirdi, Oh bitirdi! İlhan, sezonun fiyat-performans açısından en iyi transferlerinden biri. Harika işler yapıyor. Beşiktaş'ın duran toplarda ciddi anlamda sıkıntısı var. Bu sorun bu maçta da çözülemedi ve skor 2-3 oldu. Cesur hoca, cesur oyun! Sahanın her yerinde Beşiktaş vardı. Hak ettiği galibiyeti aldı. Müthiş bir seyirci desteğiyle Beşiktaş, ne olursa olsun bir Alman takımını deplasmanda yendi.