Üç puanın değeri

Beşiktaş, milli aranın ardından evinde Kocaelispor'u ağırlıyor. Rakiplerinin de kayıpsız geçtiği haftada, Beşiktaş'ın özellikle Trabzonspor maçı öncesinde bu karşılaşmadan üç puanla ayrılması şart. Tribünler tıklım tıklım dolu. Harika bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta sadece Olaitan yerine Miretti tercihi dışında, diğer 10 futbolcu ideal 11'de görmeye alıştığımız oyuncular. Siyah-beyazlılar maça etkili başladı. Kaptan Orkun Kökçü, harika bir şutla topu ağlara yolladı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Beşiktaş farkı açabilirdi ancak Nübel'in hatasıyla skor 1-1 oldu. Futbolun içinde bunlar var. Ardından kazanılan penaltıda Vlahovic'in golüyle Beşiktaş erken cevap verdi.



Net bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Tayfur, oyuncunun zıplamasını engelliyor ve uzun süre çekiyor. Penaltı kararı doğru. İkinci yarıda, ilk yarıya göre gol pozisyonu olmasa da iki takım da tehlikeli ataklarla birbirlerinin kalelerini yokladı. Kocaelispor, ligin beğendiğim ekiplerinden bir tanesi. Selçuk İnan, Kocaelispor'da iyi işler yapıyor. Elindeki oyuncularla oynattığı oyun gerçekten takdire değer. Beşiktaş karşısında çok fazla sakat oyuncuları vardı. Önemli oyuncularından yoksundular ama buna rağmen iyi bir performans ortaya koydular. Milli ara dönüşleri her zaman zordur. Oyuncular hem uzun yolculuklar yapıyor hem de milli takımlarında dört maçlık yoğun bir periyottan geçiyorlar. Birçok oyuncunun bu karşılaşmalarda süre alması da fiziksel yorgunluğu artırıyor. Bu nedenle böyle dönemlerde oynanan futbolun iyi ya da kötü olmasından çok alınan sonuç önemlidir. Hedefe ulaşırken her maç bir finalse dün önemli bir final kazanıldı. Özellikle Avrupa maçlarının da olduğu yoğun fikstürde Beşiktaş için üç puan almak oldukça kıymetli.