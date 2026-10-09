Futbolda devrim gerekiyor

Milli Takımımızın hem Dünya Kupası'nda hem de Uluslar Ligi'nde yaşadığı başarısızlıklar, Türk futbolunda köklü bir devrim yapmanın zamanının geldiğini açıkça gösteriyor. Türkiye Futbol Federasyonu başkanları iyi niyetli olabilir. Ancak gelin, mevcut sisteme bir bakalım. Futbol Federasyonu seçimlerinde oy kullanan kulüp delegelerinin büyük bir çoğunluğu, futbolun içinden gelen insanlardan oluşmuyor. Böyle olunca da Türk futbolunun geleceğine yönelik fikir üretmek, sorunlara çözüm bulmak ve futbolun gerçekleri üzerinden sağlıklı bir diyalog kurmak neredeyse imkânsız hâle geliyor.

Maalesef delegelerin önemli bir bölümü iş insanlarından ya da ahbap çavuş ilişkileriyle belirlenen isimlerden oluşuyor. Futbolu, futbolun içinden gelen insanların yönetmesi gerekirken mevcut sistem buna yeterince imkân tanımıyor. En basit örneğiyle, son olarak alınan 23 yaş altı en az iki futbolcu bulundurulması kararına bile başta büyük kulüpler olmak üzere hemen itirazlar yükseldi. Geniş kadroda iki genç futbolcuya yer verilmesini öngören böylesine küçük bir reform bile maalesef futbol kamuoyunda tepkiyle karşılandı. İşte Türk futbolunun içinde bulunduğu durum tam olarak budur. En küçük değişikliğe bile tahammül edemeyen bir anlayışla nasıl ilerleyebiliriz? Bir tarafta 14 yabancı futbolcuya izin verilen bir sistem, diğer tarafta borç batağına saplanmış kulüplerimiz var. Bugün birçok kulübümüz devlet desteği olmadan ayakta kalabilecek durumda değil. Devletimiz Türkiye'nin dört bir yanında, neredeyse her şehrimize modern ve mükemmel statlar kazandırdı. Türk futboluna çok büyük yatırımlar yapıldı. Ancak bütün bu yatırımlara rağmen futbolumuzun geldiği nokta ortada. Maalesef Türk futbolu her geçen gün daha da geriye gidiyor. Artık bu düzenin değişmesi gerekiyor.

Öncelikle Türkiye Futbol Federasyonunun delege sistemi mutlaka yeniden düzenlenmeli. Futbolun geleceğiyle ilgili kararları, futbolu bilen, futbolun içinden gelen ve bu oyunun sorunlarını yakından tanıyan insanlar vermeli. Bu konuda yalnızca eleştirmekle yetinmek istemiyorum. Farklı üç siyasi partide yer alan, yıllarca Türk futboluna hizmet etmiş Saffet Sancaklı, Ünal Karaman ve Alpay Özalan'ın da aralarında bulunacağı eski futbolcularla bir oluşum başlatılması için en kısa zamanda girişimde bulunacağım.

Amacımız siyasi görüşlerden bağımsız, ortak paydası Türk futbolunun geleceği olan bir anlayışı ortaya koymak olmalı. Çünkü Türk futbolunun artık günü kurtaran kararlarla değil, köklü reformlarla yönetilmeye ihtiyacı var. Türk futbolunda değişim değil, gerçek bir devrim gerekiyor. Bu tezin gelişmesi için daha ileri götürülmesi için en kısa zamanda Türk futbolu iz bırakmış futbol adamlarıyla bir organizasyon yapmak düşüncesindeyim. Yani özetle sorun kişilerde değil sistemde. Kalın sağlıcakla.