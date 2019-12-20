Altınordu gerçeği – Sinan Vardar – Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Altınordu gerçeği

Altınordu gerçeği

Altınordu son yıllarda Türk futbolunda en çok konuşulan kulüplerinden biri...
Yetiştirdiği genç yetenekler sadece 'nin değil Avrupa'nın da önemli liglerinde forma giyiyor.
Sevgili 'ın hepsinde ayrı bir emeği var.
Tabii İzmir ekibinin teknik direktörü da Türk gençlerine güvenen gerçek bir adamı...
Hüseyin kardeşimin şu vurgusu beni çok etkilemişti; "Sinan Ağabey, yetiştirdiğimiz her genç; yıldız bir futbolcu olmayacak ama her genç ülkesine, milletine yararlı bir insan olacak." Altınordu Futbol Akademisi'nde yabancı dil, robotik kodlama, diksiyon, sunum dersleri de görülüyor. Her öğrencinin tarlada ekim alanı var.
Okul ve futbol hayatlarının haricinde her öğrenci hayata sıkı bir şekilde hazırlanıyor.
Geleceğin 'leri, Çağlar Söyüncü'lerinin dışında geleceğin doktorları, mühendisleri, avukatları buradan çıkacak.
Altınordu bu sezon belki bu sezon istenilen sonuçları alamıyor ama Mehmet Özkan, Hüseyin Eroğlu başta olmak üzere ekipteki herkes bu yetenekli insanlar için geceli gündüzlü çalışıyor.
Son 5 yılda yolu Altınordu'dan geçen isimlerde kimler kimler yok ki:

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 20 Aralık 2019, Cuma
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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