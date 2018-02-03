Kaçan balık büyük!

Ligde 5 haftadır galibiyete hasret kalan Bursaspor, evinde Beşiktaş önünde son anda yediği golle galibiyeti kaçırdı.

Timsah, maça "zeytin dalı" motifli formasıyla çıkıp Zeytindalı Harekatı'na destek verdi. Teksas, dev Türkiye haritası ve şanlı bayrağımız ile koreografi yaparak Mehmetçiğe müthiş destek verdi.

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Bu durum Le Guen'in taktik planlarının da değişmesine yol açtı. Cezalı Agu'nun yerine vatandaşı Nijeryalı Shehu ön liberoda oynadı. İngiliz Bostock, tek idmanla resmen ayağının tozuyla 11'de 10 numarada görev yaptı.

Timsah, mücadeleye iştahlı ve atak başladı. Ancak konuk ekip, Adriano'nun uzaktan bomboş durumda attığı golle daha 13'te öne geçti.



Yusuf'tan 2 asist

Buna rağmen, hücuma etkili çıkan Bursaspor, sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın nefis bindirmeleriyle çabuk geri döndü. Önce Yusuf'un kornerden asistinde Titi dokundu, Negredo'ya çarpıp gol oldu. Sonra devre biterken kamikaze gibi dalan Yusuf ortaladı, defanstan dönen topu kafayla aşırdı ve Delarge ligdeki 5. golünü attı. Yusuf da 2 haftada 3. asistini yaptı.

İkinci yarının başında Harun 2 muhteşem kurtarışla Timsah'ı ayakta tuttu. Bostock nefis ara paslarıyla Batalla'nın boşluğunu çok iyi doldurdu.

Love ve Pektemek'le 3 forvete geçen Beşiktaş önünde çok iyi savaşan Bursaspor, her hattıyla muhteşem bir mücadele örneği sergiledi. İşte camianın istediği de buydu zaten.

Tekmeye kafa sokan, canını dişine takan yeşil-beyazlılar, kalesini çok iyi savundu.

Ancak Timsah, 90+2'de bir anlık hata sonucu beraberliğe düştü.

Kaçan balık büyük oldu.