Nereye böyle?

Ligde 4 haftadır kazanamayan Bursaspor, Akdeniz'de 1-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor önünde de hezimete uğradı! Batalla, Badu ve Ertuğrul gibi banko oyuncularından yoksun olan Timsah'ta; Le Guen, 3 yeni transferi de sahaya sürdü. Nijeryalı Shehu'yu 3-5-2'de 3'lü defansın sağ stoperi yapan Fransız Hoca, kanatları Yusuf ve Grozav'a emanet etti. Stancu ve Sow ise çift forvet oynadı. Bursaspor, Stancu'nun güzel golüyle daha 13'te öne geçti. Ancak devrenin kalanında net pozisyon bulamayan yeşil- beyazlılar, kabuğuna çekilip topu rakibine verdi ve beraberlik için kalabalık çıkan Alanya'ya adeta davetiye çıkardı! Artık gol "geliyorum" diye bağırıyordu. Nitekim, uzatmalarda beraberlik golü oldu. İkinci yarıya da hayalet gibi başlayan Bursaspor, zincirleme defansif hatalarla resmen hezimeti hazırladı. 3 dakikada 2 gol yiyen Bursaspor, Alanya'nın 3 isabetli şutunu da ağlara buyur etti! Ancak asıl büyük sıkıntı; Bursaspor'un 62'den sonra 3-1'lik hüsrana reaksiyon gösterememesi! Sonradan giren Kembo, Delarge ve John da varlık gösteremediler. Yeşil-beyazlılar, 2 haftadır kalesinde 3'er 3'er gol görüyor. Bu gidişat hiç hayra alamet değil! Son 5 haftada sadece 1 puan var elde. Artık kredi kalmadı! Umut vermeyen, üretemeyen bu takıma mutlaka neşter vurulmalı.