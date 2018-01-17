Tur direğe takıldı

Bursaspor, evinde ilk golü kalesinde görmenin faturasını kupadan elenerek ağır ödedi. Le Guen, Kembo yerine Yusuf'la başladı.

Başkent ekibi G.Birliği daha 19'da kafa golüyle büyük avantaj yakaladı.

Fransız teknik adam, 3-5-2 başladığı maçta, 25'te Ertuğrul'un yerine Delarge'ı sokarak 3'lü forvete döndü. Nitekim, sağdan sürekli bindiren Delarge, yaptığı güzel asistle Agu'ya golü attırdı.

Soyunma odasına umutlu giren Timsah, ikinci yarıda adeta golle başladı.

Sağdan Delarge nefis ortaladı. Yusuf da arka direkten soluyla Bursaspor'u öne geçirdi. 49'da 2-1 öne geçen Timsah, tur için ümitlendi. Le Guen, 60'ta Yusuf'un yerine Kembo'yla hamle yaptı. Bursa oyunu rakip yarı alana yıktı!

Sağlı sollu ataklarla 3. gol için bastıran yeşil-beyazlılar, birçok pozisyona girdi.

Hatta 74'te Sow bir gün öncesi sözleşme imzası adeta kurumadan ilk kez Bursaspor forması giydi. Sow, Stancu ile beraber çift forvet oynarken, Delarge ve Kembo da kanatlardan yüklendi. Badu da çıkan Barış'ın yerine sağ beke geçti.



?Sow'la 4 forvete geçti

Le Guen tüm riskleri aldı. 4 forvetle ve tüm hatlarıyla yüklenen yeşil-beyazlılar, bir türlü meşin yuvarlığı rakip ağlara gönderemedi. Hele uzatmaların sonunda yan direkten dönen top sonucunda Bursaspor, tur konusunda direkten döndü. Maçın sonlarında G.Birliği kulübesinden bir antrenörün taçı atmaya gelen Titi'den önce topa vurarak sahaya göndermesi, kıvılcımı ateşledi. Zaman geçirmeye yönelik bu hareketten sonra ortalık karıştı.

Bunlara hiç gerek yoktu!

Ortamı tahrik etmenin kime ne faydası var. Sonuçta; Bursaspor, kupa defterini kapatıp artık lige döndü.

Sow dışında, bir sağ kanat ve bir de 8 numara transferine ihtiyaç var.

Ligde yine sıkıntı yaşamamak için bu takviyeler mutlaka yapılmalı.