Şaşırtan final!

Bursaspor, devrenin son maçında ligde kalma savaşı veren Gençlerbirliği'ne takılarak şaşırttı!

Le Guen, 4 banko oyuncusu Kembo, Ertuğrul, Badu ve Jorquera'dan yoksun kalınca, sistemde revizyona gitti. Hücumda 3-4-3, savunmaya geçince de 4-4-2 düzeniyle oyuna başlayan Fransız teknik adam, Yusuf'u sol beke çekip, Aziz'i sol içte Agu'ya partner yaptı. 5-4-1 gibi defansif bir anlayışla 1 puana gelen ve tamamen geriye yaslanan Başkent ekibinin kilidini açmak için Bursaspor, oyunu kanatlara yaydı. Oyunun hakimiyetini tamamen eline geçiren ve %71 topa sahip olma ile, resmen tek kale oynayan Timsah, ilk devrede Delarge ve Agu ile 3 net pozisyonu harcadı.



3 transfer şart

Oyunun hakimiyetini tamamen eline geçiren ve yüzde 71 topa sahip olma ile resmen tek kale oynayan Timsah, ilk devrede Delarge ve Agu ile 3 net pozisyonu harcadı. İkinci yarının başında ilk kez gelen G.Birliği, ayağa paslarla golü bulunca, Le Guen, Kubilay'la forveti takviye etti.

Nitekim 65'te John'un asistinde Titi, ligdeki ilk golünü atıp Bursaspor'u umutlandırdı. Ancak tüm hatlarıyla yüklenen Bursaspor, bir türlü son vuruşu yapamadı. Timsah'ın ara transferde; golcü, sağ kanat ve orta sahaya en az 3 transfer yapması şart!

Yoksa bu kısıtlı kadroyla koskoca ikinci yarı geçmez! serkan.yetismisoglu@fotomac.com.tr B