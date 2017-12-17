Plan tutmadı

Bursaspor, çok önemli eksiklerle çıktığı Karadeniz seferinde Trabzonspor'a yenildi.

Teksaslı taraftarların, maç öncesi, Maçka'da şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün mezarına gidip dua okumaları da günün en anlamlı hareketlerindendi.

Sakat Kembo, Jorquera ve Agu ile cezalı Aziz Behich'in yokluğuna; bir de ısınırken ağrıları artan Badu eklenince Timsah, ideal 11'inde 4'lü rotasyona gitmek zorunda kaldı.

Sol kanatta Yusuf Erdoğan, ilk kez 11'de başlarken, eski takımına karşı ilk defa forma giydi.

Ön liberoda Merter, 8 numarada Furkan Soyalp ikilisi bu sezon ilk kez 11'de başladılar. Forvette ise 4 gollü Delarge, Stancu'nun yanında oynadı.

5 banko eksiğe karşın, Bursaspor, ilk devrede topu rakibine bıraktı ve kontrollü oynadı.

Top rakipteyken 5'li defansa geçen yeşil- beyazlılar, hücumdaysa özellikle ilk devrede hiç çoğalamadı. Sadece 1 isabetsiz şut attı.

58'de Furkan'ın yerine Kubilay'la 3-4- 3'e dönüp 3'lü forvete geçen Le Guen, orta sahanın göbeğini Merter ve Batalla'ya bıraktı. Bu sistemle beraberlik için daha çok hücuma çıkan Bursaspor, 74'te ön libero Merter'i de alıp kanada Kofi'yi sokunca orta sahanın ortası tamamen boşaldı.

Adeta 3-3-4 ile 4 forvete dönüp tüm riskleri aldı Timsah, ya hep ya hiç diyerek...

Ancak doldur boşalt taktiği de sonuç vermeyince, Bursaspor üst üste 2. yenilgisini aldı.