Seri sonu!

Ligde 7 haftadır yenilmeyen 2 takımın mücadelesinde, Bursaspor, evinde Fenerbahçe'ye penaltı golüyle yenilerek, güzel giden seriyi kötü sonlandırdı.

Oysa Timsah için tam bir "eşik atlama" maçıydı. Yine kırıldı!

Kaleci Harun'un 3 maç, libero Ekong'un 1 maç sonra takıma dönmesi ve Kaptan Batalla'nın da iyileşmesiyle; sakat Agu dışında "fabrika ayarlarına" döndü Bursaspor...

Stadı dolduran rekor sayıda; 38 bin 108 taraftarın muhteşem desteği ve tribün şovları görülmeye değerdi.

Teksas ve Maraton'daki "Bursa onurunla, duruşunla, ruhunla sen çok yaşa" yazılı muhteşem bir koreografi ve görsel şov vardı. Harikaydı!

Bu randevunun anahtarı; orta sahalardı.

Jorquera, Badu ve Batalla üçlüsünün;

Mehmet Topal, Josef ve Giuliano karşısındaki pas trafiği, savunmaya ve hücuma katkıları, final pasları önemliydi.

Ancak olmadı! İlk yarı karşılıklı gol denemeleriyle geçti.



Evdeki hesap tutmadı

Topun arkasına geçip meşin yuvarlağı Fener'e bırakan yeşil-beyazlılar, gol için öne çıkan rakibinin arkada bırakacağı boşluklarda, ani ataklardan Kembo ve Stancu ile cezayı kesmeyi planlamıştı.

Ancak evdeki hesap sahada tutmadı!

İkinci yarıya, aksayan Jorquera'nın yerine ön liberoya Faty'yi sokan Le Guen, orta sahaya defansif hamle yaptı.

3-5-2 ile oynadığı ve hiç yenilmediği 7 maçta sadece 4 gol yiyen Bursaspor, Fenerbahçe'yi skorda ve puanda geçip, ilk 4'e girme şansını hiç iyi kullanamadı!

Ekong'un yaptığı penaltıyla 65'te geriye düşen Bursaspor, hemen 66'da Badu yerine Delarge ile hamle yapıp forveti üçledi.

Ancak maçın genelinde hücumda üretken olamayan Bursaspor, iç saha avantajını değerlendiremedi.

Ayağa paslarla çıkamadığı gibi, rakibinin pas trafiğini de kesemedi.

Koskoca 90 dakikada sadece 6'da 2 isabetli şut atan Bursaspor, Kembo'nun 85'te sakatlanmasıyla 3 oyuncu değiştirdiği için maçı 10 kişi bitirdi.

Evinde beklenen performansından çok uzak kaldı Yeşil Timsahlar...

Böylece, kaçan balık bir kez daha büyük oldu! serkan.yetismisoglu@fotomac.com.tr L

SERKAN

YETiŞMiŞOĞLU