Timsah fişi çekti!

Bursaspor, 3 önemli eksikle çıktığı maçta, ilk devrede attığı 3 golle Konya'yı rahat geçerek, 2. deplasman galibiyetine imza attı. Öyle ki, Timsah, daha ilk yarıda akıl dolu gollerle farka giderek, fişi erken çekti! Sakat Harun'un yerine Karabük ve Konya kupa maçında sonra kaleyi üst üste 3. maçta Muhammed Şengezer korudu.

Adana'da sakatlanan Ekong'un yokluğunda defansın göbeğinde Faty oynarken, Le Guen, bu eksik dışında Karabük maçının aynı 11'ini Konya'da sahaya sürdü. Ligde 6 maçtır uyguladığı 3-5-2 sistemiyle yenilgi yüzü görmeyen Timsah, Agu ile birlikte 3 önemli eksikle mücadele etse de, bu sistemle 7 maçta; 4 galibiyet ve 3 beraberliğe ulaştı. Müthiş bir performans...

İyi kapanan Timsah, topu kapınca bir yelpaze gibi öyle bir açıldı ki, spor okullarında ani atak dersi olarak okutulacak kadar mükemmeldi.



Muhammed devleşti

Hele Batalla'nın ligdeki 5. asistiyle nefis kaçırdığı Stancu'nun kontratak golü tek kelimeyle harikaydı! Kembo'nun, ceza sahasında Ali Turan'ın belini kırıp (!) soluyla köşeye mıhladığı gole ise resmen şapka çıkartılır!

Ardından Jorquera'yla verkaça giren Aziz Behich, Şilili oyuncunun topuk pasında, ligdeki 5. golünü ilk kez sağ ayağıyla attı. Sol kanat oynayan Aziz, 27 gollü Bursaspor'un en golcü ismi oldu. İlginçtir; Timsah ilk devrede 3 golü, yüzde 27 topla oynarken attı!

İkinci yarıda yine topu rakibine bırakan Bursaspor, adeta savunma dersi verdi. Ön liberodan devşirme libero Faty, Konya'nın yaptığı 34 ortanın neredeyse yüzde 90'ına vurdu.Kembo adeta futbol resitali sundu, gollerini 3'ledi.

20 yaşındaki eldiven Muhammed Şengezer ise, yaptığı 12 nefis kurtarışla maça damgasını vurdu. Ümit Milli file bekçisi, 13 isabetli şutta kalesinde devleşerek, gole izin vermedi.

Konya'nın farkı azaltarak umutlanmasına engel olan Vakıfköy patentli kaleci, Harun Abisini aratmadı.

Bu sezon deplasmanda ilk kez bu kadar farklı bir skora imza atarak, zirvedeki gruba demirleyen Bursaspor, kritik Fenerbahçe karşılaşması öncesi büyük moral depoladı.