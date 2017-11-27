Harun yoksa Muhammed var!

Bursaspor, evinde ligde kalma savaşı veren Karabük'ü geçerek, çıkışını sürdürdü.

Maç öncesi son idmanda sağ omzundan sakatlanan milli kaleci Harun Tekin'in yerine eldivenleri Muhammed Şengezer devraldı.

20 yaşındaki Ümit Milli kaleci, bu sezon 2 kupa maçının ardından kariyerinde ilk kez Süper Lig'de kaleyi korudu.

Şengezer, yediği kafa golü köşeye gitmesi dışında, yaptığı önemli kurtarışlarla Harun'u aratmadı.

Timsah, cezası biten Titi ve iyileşen Aziz Behich'in de takıma dönmesiyle;

Agu dışında, tam "fabrika ayarlarına döndü" diyorduk ki, Harun'un son andaki sakatlığı buna engel oldu.

Karşılaşmaya bu sezon 6'ncı kez 3-5-2 sistemiyle ve iştahlı başlaya

Bursaspor golü de erken buldu.



Aziz Behich dörtledi

11'de Batalla'nın kornerinde defanstan seken topa gelişine vuran Aziz Behich güzel bir gole daha imza attı.

Avustralya ile Dünya Kupası vizesi alan 23 numaralı Aziz, Bursaspor'un ligdeki 23. golüne imza atarken, oynadığı son 5 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.

Devre biterken Batalla'nın frikiğinde Kembo'nun kafası kaleci Ahmet'in elinden sekti. Barış Başdaş'a çarpan top 2. gol oldu.

İkinci yarının başında Bursaspor, Stancu ve Kembo ile 2 net golü kaçırırken, 18 bin 496 Teksaslı, muhteşem tribün şovlarıyla bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktı.

Karabükspor, Yatabare, Serdar Deliktaş ve İlhan Depe gibi 3 ofansif hamleyle forvette hareketlenip hücuma daha çok çıktı.

Nitekim, Yatabare 81'de kafayla farkı 1'e indirdi.

Bursaspor, son dakikalarda Karabük ataklarında adeta korkulu rüya gördü.

Kaleci Muhammed'in uzatmalarda yaptığı çok kritik kurtarışla, zora soktuğu maçı 2-1 kazanan Timsah, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve üst grubu yeniden yakaladı.