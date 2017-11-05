Sonu güzeldi!

Son 3 haftada 7 puan toplayıp çıkışa geçen ve bu periyotta sadece 1 gol yiyen Bursaspor, İstanbul'da 2-0 geriye düşmesine rağmen, 89'dan sonra beraberliği kurtardı.

Le Guen, 3 maçtır uyguladığı 3-5-2 sistemini ve Antalya'yı 4-0 yenen kadroyu bozmadı.

Ancak orta sahada çok dirençsiz oynayan yeşil-beyazlılar, adeta Kasımpaşa forvetlerine gol için davetiye çıkardı.

Timsah'ın bu yumuşak karnı başına çok iş açtı!

Araya atılan topları defans "naklen" izlerken, maç; resmen kaleci Harun'la Kasımpaşa hücumcuları arasında geçmeye başladı.

Nitekim, Harun üst üste 3 pozisyonu kurtardıktan sonra, iyi paslarla organize gelen Paşa, Eduok ve Mensah'ın 5 dakikada attığı 2 golle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya Agu'nun yerine Jorquera ile başlayan Bursaspor, Trezeguet'nin 57'de doğrudan kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan rakibi önünde gol için bastırdı.

Fransız teknik adam, bütün riskleri aldı Delarge ve Kubilay hamleleriyle 4-2-4'e döndü.

Goller savunmacılardan Savunmaya çekilen Kasımpaşa'nın kalesini ablukaya alan Timsah, sağlı sollu ataklarla "Çin Seddi"ni yıkmaya çalıştı.

Son dakikalar maçı çevirme adına her şeyi yaptı Bursaspor...

Önce soldan Kembo'nun asistinde, son 5'te Le Guen'in 5. forvet olarak ileriye gönderdiği stoper Ertuğrul, 89'da yakından ağları gördü.

Umutlanan Timsah, bu kez 90+3'te sağdan Delarge'ın ortasında arkaya sarkan Aziz Behich, gelişine çok iyi vurup skoru eşitledi. Aziz 3 golle kariyer rekorunu da geliştirdi.

Müthiş inancıyla, pes etmeden uzatmada beraberliği kurtaran Bursaspor, 2 savunma oyuncusuyla bu sezon 2. beraberliğini de deplasmanda elde etti.

Bu skorun altından kalkılmasında Le Guen'in cesur hamlelerinin de büyük payı vardı.