Timsah 4 köşe!

Bursaspor, evinde Antalya'ya patladı ve çifte bayram sevinci yaşadı.

Paris Saint Germain'de 20 yıl önce Leonardo ile birlikte oynayan Le Guen'in ilk Türkiye buluşması her yönüyle ilginçti.

Fransız Hoca, eski talebeleri Eto'o, Menez ve Vainqueur ile de hasret giderdi.

Bursaspor taraftarının, maç öncesi Antalyaspor'u Teksas'a çağırması ve "hoşgeldiniz" diye alkışlaması sahalarda görmek istediğimiz hareketlerdendi.

Dağıtılan 20 bin Türk bayrağıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı 21 bin Bursaspor taraftarı, takımına çok iyi destek verdi.

2 haftalık sakatlığın ardından takıma dönen Badu ve 2 maçlık cezası biten Kembo ile fabrika ayarlarına dönen Timsah, oyuna bu sezon 3. kez 3-5-2 sistemiyle başladı.

Badu iki defa Antalya kalesini yokladıktan sonra Batalla'nın kornerinde Agu'nun kafasıyla perdeyi açtı.

Devre biterken, Sandro tabanla Kembo'nun bileklerine dalınca, direkt kırmızıyla atıldı. İkinci yarıya Bursaspor adeta golle başladı.



Aziz'den haftanın golü

Aziz, ceza yayından öyle güzel bir sol füze çıkardı ki, bence kariyer golünü attı.

Haftanın golüne çok net aday olur. Böylece, Osmanlı maçının 2 golcüsü, sezonun 2. gollerine imza attılar.

Oyunun kontrolünü ele geçiren Timsah'ta, Stancu'nun asistinde Kembo, köşeye nefis vurarak Boffin'i terse yatırdı.

Kongolu forvet de golleri 2'ledi.

Topu tavana asarak, 4 gol ve 4 asiste yükselen Batalla, son noktayı koydu. Bu sezon ilk kez 4 farklı galip gelen Bursaspor, evinde 4. maçı da en az 3 golle kazanarak, ilginç ve başarılı bir istatistiğe ulaştı ve üst grubu yakaladı.