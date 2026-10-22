Küllerinden doğmak

Bu Batrakov büyük topçu. Sanırım ambargo gölgesindeki Rus futbolunun Avrupa futbolundaki varoluş çığlığı oldu bu genç delikanlı. Anlayış, gelişime dönük yaklaşımla, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eşgüdümlü Cubarsi gibi hassas bir stratejiyi fazlasıyla hak ediyor. Okan Hoca, Fransa'da bir kez daha kaybetseydi, pazartesi günkü derbiye çok düşük bir krediyle çıkacaktı. Dün akşamki zaferde emeği geçen herkesi tek tek tebrik ediyorum. Gerçekten 'küllerinden doğmak' buna denir. Maçın (pek fazla kişi dikkat çekmese de) en önemli yanlarından biri yakın geleceğin milli takımıyla ilgiliydi.



Yıllar sonra iki takımla katıldığımız Şampiyonlar Ligi'nde ancak altıncı maçımızda galibiyetle tanıştık. Gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe'nin talihsiz puan kaybı da olmasa süper olacaktı ama yine de iki takımımız için de çok heyecan verici beşer maç daha olması çok önemli. Keşke bu iki güzide kulübümüz ligdeki 'kadim' rekabetlerinin bu senelik ikinci plana atarak rekabeti 'hangimiz Avrupa'da daha başarılı olacak' sorusuyla taçlandırsa. Biliyoruz ki öyle olmayacak. Dün akşamki maçın son düdüğüyle birlikte futbolumuz Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 'yakıcı' iklimine girdi kuşkusuz. Peki o maç ne olacak? Sonucunu öngörmek çok zor ama dün akşamdan sonra artık kimin favori olduğunu biliyoruz.