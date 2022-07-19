Vale!

Galatasaray'ın dün akşamki rakibi Pardubice'nin ilk 11'inin toplam bonservis ederi, bizim futbolcuların geçen yıl otopark valelerine verdiği 200 bin avro kadardı (yanlış duymadınız). Hazırlık maçlarında sonuç önemli olmasa da Galatasaray ölçeğinde bir takım dördüncü hazırlık maçında farklı bir galibiyet elde etmeliydi. Pek çoğu Okan hocanın ideal 11'inde olmasa da taraftarını mutsuz eden bir takım vardı sahada. Sahanın en iyisi yine Yunus'tu. Hamza ve Metehan'ı da çok beğendim. Takımda öyle yoksunluklar var ki camia hazırlık maçlarını bir kenara bırakıp sosyal medyada transfer konuşmayı tercih etti. Şaka maka; Galatasaray çok iyi bir bek (Dubois) ve çok iyi bir golcü (Seferovic) kazandı. Ancak orta sahadaki yılların dinmek bilmeyen boşluğuysa aynen devam etmekte. Okyanusu geçip derede boğulmamak lazım. Gezegende en kolay bulunacak oyuncu türü yıllardır edinilemeyen o "altı numara". Grillitsch ya da muadili biri ivedilikle alınmazsa sezon çok zor geçer. Keza eylülün ilk haftasında takıma katılacak bir orta saha oyuncusunun tam anlamıyla entegre olması, Katar'daki dünya kupasını hesaba katarsak ligin ikinci yarısını bulabilir. Bu da kısaca "geçmiş olsun" demek.