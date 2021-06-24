Terim 5.0

Fatih Terim gibi bir kariyeri profesyonel olarak konumlandırmak çok zor. Galatasaray futbol takımının görüşündeki dört yıldızın ikisinde (8 şampiyonluk) teknik direktör oydu. Kulüp ve Türk futbol tarihinin en önemli başarılarında teknik adam yine oydu.

Terim, kökleri 540 yıl öncesine dayanan bir mektebin öğrencileri tarafından kurulan 116 yıllık Galatasaray Kulübü'nün divan kurulu üyesi aynı zamanda.

"Kaptanlık pazubandı" ile geçen futbolculuk yıllarını da unutmayalım.

Sadece benim söylediğim ama aslında Fatih Terim'i anlatmak için kullanabilecek en keskin cümleyi de bir kez daha tekrarlayayım; "yaşarken, kariyeri devam ederken, adına iki adet stadyum olan tek futbol adamı"

Seversiniz sevmezsiniz ama hatalarıyla sevaplarıyla kabullenmek ve saygı duymak zorundalığı; tartışmaya açık bir konu değil.

Özellikle son iki-üç yıldır yaptığı hatalardan dersler çıkartacak kadar zeki bir insan olduğu için bazı hususlara bugünden dikkat çekmek istiyorum.

Başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmak üzere, rakiplerle, TFF ile, spor medyasıyla ve Galatasaray dışındaki herkes ve her şeyle çatışma dilini bir kenara bırakmalı. Başkan Elmas'ın, çoğu zaman beni ve herkesi geren, Koç-Terim, TFF-Terim fay hatlarına ayak uydurması kolay görünmüyor. Mevcut futbol iklimimizde, geçmişten bugüne baktığımızda, istisnai bir-iki sezon hariç, daha doğru transfer yapan, daha doğru çalışan ve en önemlisi en iyi oynayan şampiyon oluyor.

Fatih Hoca'nın içinde olduğu, maruz kaldığı ya da başlattığı her polemik, her kriz, sağlıklı bir şekilde çözümlenmediklerinde HEP derin ve çirkin yara izleri bıraktı. "YENİ Terim" eşsiz deneyimiyle, kendini ve yeni yönetimi, güncel finansal ve sportif sorunları aşmak yönünde motive etmeye odaklanmalı. Fatih Terim, Galatasaray için antrenmana çıkan, taktik veren bir teknik adamdan çok çok daha fazlası.

"İmparator", artık yeni bir şeyler söylemek ve yapma zamanı geldiğini anlayacak kadar zeki ve özel bir insan.

Misal; ezber bozan, iddialı bir teknik ekip kurması "Yeni Terim" imajına büyük bir katkı sağlayacaktır. Keza; ona da yakışan budur.

En başta dediğim gibi;

Galatasaray, Türk futbolu hatta Türkiye için konumlandırılması çok zor bir profesyonel Fatih Hoca… Ne kuru bir titr ile TFF; ne Galatasaray ne de Türkiye, şu ana kadar bunu başaramadı. Umarım o girdiği Milli Takım ve Galatasaray arasındaki kısır döngüden çıkmayı başarır. Tıpkı 2000'deki gibi. Terim, kimine göre kariyerinin sonlarına yaklaşan bir teknik adam ama ben ve benim gibi düşünenlere göreyse, Galatasaray'da ya da Türk sporunda farklı görevlerle çok büyük hizmetler yapabilecek kadar genç bir "halk kahramanı".