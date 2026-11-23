Timsah'ın ‘Kral’ı var

Ligde 15 günlük milli araya 2 puan farkla lider giren Bursaspor, evinde düşme hattında yer alan Sivasspor'u yenerek, zirvedeki yerini korudu. 39 bin taraftarının büyük destek verdiği Timsah, sakat Elitim dışında tam kadro çıktığı maçta kilidi 19. dakikada açtı. Ligin gol kralı İheanacho, gol perdesini açtı. Barış Gök'ün asistinde o shirli sol ayağıyla gelişine vuran Nijeryalı forvet, 15 maçta 18. golüne ulaştı. Gerçekten tam bir "gol makinası" olan İheanacho, ligde 17 gol atan Sivas'tan daha fazla gole adını yazdırdı! Ve işte o Kral, 22'de Soner'in ceza yayı içinden attığı nefis golün asistini yaparak komple bir forvet olduğunu bir kez daha kanıtladı. Birçok kulübün peşinden koştuğu 30 yaşındaki süper golcü, 18 gol ve 4 asistler tam 22 gole etki etti. Dile kolay, o dakikaya kadar Timsah'ın bulduğu 32 golden 22'sine imza atmak her babayiğidin harcı değil!



Bursaspor, attığı ilk 2 şutta; 2 gol buldu. Cezalı golcüsü Rey Manaj'dan yoksun gelen Sivasspor ise savunmasını kalabalık tutup ani ataklarla gol aradı. Nitekim, Timsah, 6'da 2 isabetli şutla devreyi 2-0 üstün bitirdi. İkinci yarıda çok ilginçtir; Bursaspor, 25 dakika rakip kaleye şut atamadı! Hücumdaki bu tıkanıklık, 70'de Kaptan Ertuğrul Ersoy'un kaleyi bulan kafa şutuyla son buldu. Mustafa Er'in; Eyüp Akcan, Zeki Yavru, Tayfun Aydoğan ve Hüseyin Maldar hamleleri de hücuma zenginlik katmaya yetmedi. Bence Lincoln ve Boutrah'ın 74'tye aynı anda oyundan alınması hücum gücünü daha da azalttı. Sonuçta, Bursaspor, az atarak 3 puana hanesine yazdırdı ve 2 puan farkla liderliğini sürdürdü. Bu arada Lewis Baker ve Barış Gök'ün Van maçı öncesi cezalı duruma düşmeleri günü kötü haberiydi.