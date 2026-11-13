Sabır

Milli Takımımız, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini Belçika karşısında arıyordu. Alınacak üç puan, playoff oynama şansımızı artırmak ve bir sonraki turnuvada da bulunduğumuz A Ligi'nde mücadele edebilmek açısından büyük önem taşıyordu. Tabii ki Fransa maçında da zor da olsa bu hedefi gerçekleştirme şansımız vardı. Ancak işi o zorlu maça bırakmadan İzmir'de halletmek en doğrusu olacaktı. Bizim Çocuklar maça mükemmel başladı. Hem toplu hem de topsuz oyunu kontrol ettiğimiz gibi takım halinde yüksek enerjiyle mücadele etmemiz ve yardımlaşmamız da çok iyiydi. Arda'nın jeneriklik golü de bu güzel başlangıcın ödülü oldu. Arda, yalnızca kendi oynayan değil, takımı oynatan, sahada arkadaşlarını yönlendiren gerçek bir lider. Ancak bazı oyuncularımızın onun oyun dilini daha iyi anlaması ve ona ayak uydurması gerekiyor.

Öne geçtikten sonra oyunu kontrol etmek gerekiyordu. Bunu başaramadık. Nitekim işler yolunda giderken takım savunmasındaki basit yerleşim hatalarımız nedeniyle kalemizde iki ucuz gol gördük. Üstelik bu goller, pozisyonlar ürettiğimiz, rakip kaleyi tehdit ettiğimiz ve oyuna hükmettiğimiz bir bölümde geldi. Bu durum gerçekten çok üzücüydü. Oğuz'u, savunma yönü zayıf olan Doku ile bire bir bırakmamak gerekiyordu. Öncelikle başta Yunus olmak üzere, gerektiğinde İsmail ve Orkun'un da desteğiyle o bölgede baskı kurmalıydık. Ayrıca biraz daha esnek davranabilirdik. Oğuz bu eşleşmede zorlanıyorsa, ilk golden sonra Barış'ı savunmanın sağına çekebilirdik. Barış'ın bu pozisyonda başarılı performansları da var. Oğuz'u ise hücumda sol kanada alarak iki oyuncunun yerlerini değiştirebilirdik. İlk yarıda Barış, Orkun, Enes ve Yunus hem hücumda hem de savunmada oldukça etkisizdi.

İkinci yarıya daha düşük blokta, derin savunma yaparak başladık. Kazandığımız toplarla geçiş hücumları geliştirmeye çalışırken, topa sahip olduğumuz anlarda kendi yarı alanında bekleyen rakibe karşı set hücumlarını denedik. Ancak bu bölümde çok geniş alanlarda oynadık. Basit top kayıpları da eklenince öne koşmaktan çok geriye koşmak zorunda kaldık. Bu durum hem oyun dengemizi bozdu hem de saha içinde dalgalanmalar yaşamamıza neden oldu. Oyuncu değişikliklerinin ardından saha içindeki kalitemiz ve oyunumuz yükseldi. Ancak yakaladığımız beraberlik fırsatlarından yararlanamadık. Tabii ki henüz oynanmamış bir maçımız daha var ve A Ligi'nde kalmak istiyoruz. Eğer bunu başaramazsak da dünyanın sonu değil. Bu nedenle Sergen Yalçın'ı eleştirmek yerine sabırlı olmalı ve hocamıza destek vermeliyiz. Unutmamak gerekir ki Sergen Hoca bu maç öncesinde takımla yalnızca üç gün geçirdi. Bizi Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlamak ve orada başarılı olmak için oyuncularımızla birlikte ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarından şüphem yok.