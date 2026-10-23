Usta

Trabzonspor, Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki Hearts maçına, Beşiktaş derbisine göre 7 farklı oyuncu ile çıktı. Bu durum, 3 günde bir maç oynayan bir takım için gayet normaldir. Thomas Reis'in bu tercihi kesinlikle doğrudur. Çünkü bu geniş kadrolar onun için oluşturuluyor. Karşılaşmanın ilk yarısında topa sahip olan daha baskın takım tabii ki bordo mavililerdi. Bunun sonucunda da Salah ile golü de buldular ama üretkenlik istenen seviyede değildi. Takımın hücum yönüne sağ kanattan, hele Salah varsa onun üzerinden şekil vermek gayet doğal. Yalnız ona da aşırı yük vermek doğru değil. Saha içinde aktif dinlenmeye alıp zaman zaman oyunu sol koridora da yönlendirmek lazım. Böylece fiziksel olarak onu korumaya almak gerekir. İkinci devreye de iyi başlayan Fırtına, Dju ve Salah'ın ikili oyunu ile golü bulduğu gibi maçın da bir yerde fişini çekmiş oldu. Yalnız bu iki oyuncunun saha içindeki hareketliliği ve rotasyonlu oyunu rakibin savunma dengesini bozuyor ve adam paylaşımını zorlaştırıyor.



Salah'ın katkısı tartışılmaz. Bunların başında gelen en temel ve önemli özelliği "oyunun durumuna göre pozisyon almak ve yorumlamak." Derbilerde ve de Avrupa maçlarında atılan gollere bakıldığında bordo mavili oyuncular topu kazandıktan sonra yaptıkları açık alana hücum başlangıçlarının ilk fazında savunmadan hücum geçişlerinde topu yüksekte alıyor. Ama hiçbir zaman oynadığı pozisyonda sol kenarda değil santrfor gibi konumlanıp oyunun merkezinde stoperlerin markajından uzak olarak çok doğru yerde topla buluşuyor. Burdan geçişi mükemmel bir şekilde başlatıyor, sahada yeteneği ve futbol zekası ile sanki öğrencilere ders veren eğitmen gibi "Büyük Futbol Ustası"