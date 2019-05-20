Pes etti

Fenerbahçe maça savunma ağırlıklı bir 5'le çıkmasına rağmen ilk çeyrekte 24 sayı yedi. Obradovic'in oyuncu değiştirmeleri ve aradığı 5'i bulunca hem hücumda, hem de savunmada tempo yapmayı başardı. Devreyi 40-38 önde kapatmasına rağmen temsilcimiz 3. çeyreğin sonundan itibaren oyundan düştü ve teslim bayrağını çekti. Vesely'nin 2. yarının neredeyse tamamında forma giyememesi Fenerbahçe'yi olumsuz etkiledi. Real Madrid cephesinde Facundo Campazzo takımını çok iyi yönetti. Tam 15 asist yaptı. Pota altını etkili kullanan Gustavo Ayon da attığı 23 sayıyla müsabakanın yıldızı oldu. Pablo Laso'nun öğrencileri Fenerbahçe'nin sakatlıklardan dolayı yumuşak karnı olan pota altını iyi değerlendirdi. Haklı bir galibiyete imza atan Real Madrid, Final-Four'u 3. sırada bitirdi.



Pablo Laso da tıpkı Ergin Ataman gibi Fenerbahçe'nin zaaflarına çok iyi çalışmış. Maç sırasında yaptığı oyuncu değişikliklerinin ve taktik değişikliklerinin neredeyse tamamı tuttu. Obradovic zaman zaman cevap vermeye çalıştı ama elindeki yetersiz kadro yüzünden başarılı olamadı. Marko Guduric yine kaçırdığı boş şutlarla, kaptırdığı toplarla ve yaptığı pas hatalarıyla bir kez daha Obradovic'in yüzünü kara çıkarttı. Kendi de durumun farkında olmalı ki müsabakanın sonlarına doğru yüzünü havluyla kapattı. Fenerbahçe Beko'ya Euroleague'de bu zamana kadar yaşattığı her şey için teşekkür etmek gerekir. Sakatlıklar olmasaydı belki bambaşka bir senaryo izleyebilirdik.