UEFA çanak tuttu!

UEFA'nın kabul edilemez hatalı politikaları, işine geldiği gibi bakış açıları ve uygulamaları olaylara çanak tutmuştur. Beşiktaş'a ceza vermeyi düşünmemeli esas cezayı kendine kesmeli Türkiye'den ve Beşiktaş'tan özür dilemelidir.

Beşiktaş'ın sportif hakları resmen çiğnenmiştir. Evinde oynaması gereken maçı Gürcistan da Batum da oynamak zorunda bırakılmış tribünde taraftarlarına ölçüsüz güç kullanılmış,fiziki tecavüzlere maruz kalınmış, ciddi sıkıntılar yaşatılmış, maç durmuş, hakemler ve oyuncular soyunma odalarına gitmiş anonslarla taraftar sağduyuya davet edilmiştir.

Maç bir anda dünyanın gündemine oturmuştur. UEFA'ya ''Bu yaşananlar ve yaşatılanlar hangi sportif ilkeye uygundur'' diye soruyoruz. Teknik Direktör İtaliano'ya birileri maçtan önce bu maçın ne olduğunu, macera aramaya gerek olmadığını rotasyon maçı değil mutlaka ama mutlaka alınması gereken bir maçtan fazlası olduğunu anlatılmalıydı!

Bu gerçeği ancak 59'da anlamış olmalı ki o değişiklerle galibiyet geldi. Penaltıyı kaçıran Orkun galibiyeti perçinleyen gol ile moral buldu.

Beşiktaş'ın puan veya puanlar bırakmış olmasının doğurabileceği sonuçları düşünmek dahi istemediğimiz bir geceydi. Bu maçta sağduyulu davranan sportif sorumluluğunun bilincinde olan olayların büyümesine engelleyen herkese teşekkür etmeliyiz. UEFA hariç...

38 yaşındaki Danimarkalı Morten Krogh son dönemde UEFA'nın parlatmaya çalıştığı bir isim. Herhalde hakemlik kariyerinde ilk defa böyle bir maçla karşılaşmıştır ve ömrü boyunca bu maçı unutamayacaktır da... Kaleci Wolff her topu bloke edişinde zamana oynadı topları 12-15 saniye aralığında oyuna soktu. Önlem alamadı, idare etti.

9'da Malede bir ara formasız kalması dahil oyun oynanırken saha içinde forma değiştirdi hakem oralı bile olmadı.

11'de Diop'un müdahalesinde Oh yerde kaldı sahada penaltı verse kabul edilirdi VAR karışmaz. 20'de Salih-Malede krizi yaşandı. Her iki oyuncuya sarı çıktı.

Oyunun gerilmeye başladığı dakikalardı ve 26.30 olaylar nedeniyle oyun durdu.

Uzun bir aradan sonra tekrar başlayan oyunda 45+2 de Ndidi'nin şutunda Vitor'un sol kolu genişleyen topun geçişini engelleyen set olan konumda Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru.

73'te Trossard'a yaptığı faulde Forson'a sınırları zorlayan sarı çıktı. 79'da Vlahoviç'in iptal edilen golünde ofsayt doğru. Hakem Krogh alışık olmadığı uykularını kaçıracak sıra dışı bir maçtan çıktı.

Trabzonspor kötü başladığı maçı müthiş geri dönüşle galibiyetle tamamladı. Dörtte dört ile Türk takımları için muhteşem bir maç haftası oldu.

39 yaşındaki Fransız Jeremei Pignard'ı daha önce yönettiği Türk takımlarının maçlarından tanıyoruz. Yüksek seviye olmayan vasat bir hakem. UEFA'da çok maç olunca kalitesine bakılmaksızın ayrıcalıklı ülke hakemleri daha kolay şans buluyorlar. Maçta da hakemi zorlayacak pozisyon yoktu.