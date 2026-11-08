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Anasayfa Mustafa Çulcu Meler başarılıydı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

08 Kasım 2026

Meler başarılıydı

Galatasaray rakip Amedspor'dan daha çok zemin ile mücadele etti.
Modern ve konforlu stadyumlara sahip ol ama berbat zeminlerde futbol oyna! Galatasaray gibi üst düzey bir takım için böyle zeminler büyük engel. Torreira'nın boyu ile ahtapot gibi uzayan bacakları ters orantılı.
Tüm topları kazanıyor, hücum paslar atıyor pres yapıyor ikiye birler yapıyor savunmaya yardıma geliyor çok formda çok. Sakatlanıp oyundan çıkana kadar Leao iyi performans sergiledi.
Böyle zeminler Batrakov'a uygun değil deseler de onun için fark etmiyor istediği zemini bulup gollerine devam ediyor, müthiş oyuncu.
İzlemek insana keyif veriyor. Ligin formda takımı Amedspor için bu bir test maçıydı. Cesur ve istekliydiler.
Savunma arkasına uzun paslarla gol aradılar.

En önemli hücum silahları Dia Saba ve Orban'ı Galatasaray savunması ilk yarıda iyi kapattı.
Nefes aldırmadı.
Lakin ikinci yarı duran toplarda ve ceza alanı dışı şutlarda etkili olan Amed'de Saba frikikten attı, ardından Orban bulduğu ilk fırsatta ağları sarstı. Galatasaray topu ileri taşımakta zorlandığı anlarda Sara ve Sane ile çare aradı. Bol gollü keyifli maç oldu.
Halil Umut Meler en deneyimli isim ancak Galatasaray'ın ilk gol kutlamasında sunduğu subliminal mesaj içerikli koreografi de formayı başına geçiren oyuncuları tespit edip sarı kart göstermeliydi ama o idare etti. Bunu ben değil kural diyor. 77'de Sallai-Orban mücadelesi temiz. Penaltı olmaz.
Halil Umut Meler zorlanmadan başarılı performans sergiledi.

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Etiketler :
Halil Umut Meler, Amedspor, Galatasaray, Sallai, sara, Sane, Leao

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