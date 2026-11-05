Penaltı ve kırmızı kart

Fenerbahçe'nin Guendouzi ve Kante'nin yanına İsmail'i monte ederek orta alanın direncini güçlendirmesi ve ön bölgeye daha cesaretle gitmelerini sağlaması en önemli ve etkili değişim olarak sahaya yansıdı. Doğru savunma ve doğru kontra atağa çıkarak pozisyonlar buldu. Topu rakibe bıraktı ancak iştah, arzu ve isteği çok yüksekti. Önce Liverpool'un baskısını kırdı sonra oyuna ortak oldu. Pozisyonlar buldukça savunma güvenliğini bıraktığı anlarda kalesinde tehlikeler yaşadı. Liverpool'un gollerine rağmen oyundan hiç düşmedi. Brown maçın yıldızıydı. Güçlü mücadele ve oyunla önce beraberlik gollerini sonra galibiyet golü ile müthiş geri dönüş yaşadı tarih yazdı. Bu galibiyet üç puandan çok fazlasıydı. Taraftarın istediği ve özlediği Fenerbahçe bu...

Clement Turpin uluslararası tecrübe, büyük maç yönetme kültürü ve önemli bir kariyere sahip. Vatandaşı François Letexier'in performans olarak öne geçince içine sindirememiş olmalı ki gereksiz otorite şovu abartılı beden dili kullanarak ''Ben daha iyiyim'' demeye getirirken batıyor farkında değil! 9'da Greenwood-Mac Allister ve 15'te Lukaku-Van Dijk pozisyonlarında çok gecikmeli faul düdükleri vardı, kalitesiz kararlardı. 23'te Tsimikas iki eliyle Greenwood'u itiyor düşürüyor penaltı ve bariz gol şansını iterek engellediği için kırmızı kart olmalıydı ama Turpin skandal kararla 'devam' dedi. Aynı Turpin 28'de Szoboszlai parmağının ucuyla Kante'ye dokunuşunda Fenerbahçe lehine faul uydurdu! Eğer bu dokunuş faul ise Greenwood'un itilmesi Mars'tan bile tartışmasız penaltı-kırmızı kart. Şu anki mesleği Fransa ve Frankofon ülkelerinde ''Teknik hakemlik danışmanı'' olan 44 yaşına gelmiş Clement Turpin'in maçtaki berbat kararları bize mental ve fiziksel düşüşü geçtiğini artık hakemliği bırakması gerektiği mesajını verdi.