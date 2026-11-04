Penaltıyı veremedi!

Her iki tarafın da kazanma arzusu içinde olduğu maça, Galatasaray bunaltan ön alan baskısı ile özellikle sağ kanattan etkili ataklarla başladı. Her maç üstüne koyarak yükselen ve gecenin yıldızı Batrakov'un 15 dakikada attığı 2 gol karşısında Stuttgart ''Ben nereye geldim'?' dercesine şaşkına döndü.

Uzun bir süre kendilerine gelemediler.



Leweling'in direklerden dönen topu maçın kırılma anı oldu. Rakibin ataklarında Lemina geriye gelerek savunmayı beşledi. Galatasaray kazanılan toplarla çabuk çıktı ve direkt rakip kaleye gitti. Orta alanda üstünlüğü elinde tuttu. Özellikle Demirovic'in pas bağlantısını yok etti.

Öyle ki bu baskıdan bunalan nefes alamayan oyun kurmakta zorlanan Stuttgartlı oyuncular sinirlendiler ve arka arkaya fauller yapmaya başladılar. Gerilen oyunda hakem kaptanları çağırdı konuşarak oyunu sakinleştirdi. Uğurcan pozisyonlarda kalesinde resmen uzadı, büyüdü, devleşti. Çıkanıyla gireniyle akıllı ve dirençli futboluyla kontrolü elinde tutan Galatasaray muhteşem bir galibiyetle yoluna devam ediyor.



Christopher Kavanagh 41 yaşında Premier Lig 200 maç, uluslararası üst kategorilerde 40 maç aynı zamanda VAR tecrübesi olan elit kategori.

İngilizlerin son dönemde öne çıkardığı Kavanagh asla bir Taylor veya Oliver kalitesinde değil. Maçın başında Lemina'ya yaptığı sınırları zorlayan kontrolsüz hareketinde Atakan'a sarı gösterdi. 9'da Chabot'un orta alandan çıkarken Osimhen'i boynundan engellemesi faul ve sarı olmalıydı devam dedi. Kavanagh bir ara kendini herhalde Premier Lig'de sanıp temaslı oyuna izini abartınca maç sertleşti.

Arka arkaya kartlık faulleri pas geçti.

Maç karıştı. 33'te hava topunda Prömal, Osimhen'in beline sarıldı, sarmaladı, aşağı çekti. Penaltıydı gördü ama veremedi veya vermedi!

37'de yaşanan gerginlikte Barış Alper ve Deniz Undav'a sarılar çıktı. 75'te Stuttgart'ın attığı golün başlangıcında Nartey ofsayt ve gol iptali doğru. 97.04 dakikalık maçta 8 sarı, 28 faul ve topun oyunda kalma süresi 48.24. Premier Lig'den gelen bu seviye bir hakem için düşündürücü.