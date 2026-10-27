Hakem şansı yanındaydı

Galatasaray, kendi seyircisi önünde öldürücü ön alan baskısı ile başladı. Fenerbahçe bu baskıyı kırmaya başlamıştı ki Osimhen farkı ortaya çıktı, goller geldi. İkinci yarıda Galatasaray'ın üstünlüğü ve kontrolü vardı. Lakin; İrfan Can'ın jeneriklik golü ile Fenerbahçe oyuna ortak oldu. Oyunda dış şutlar etkili oldu. Galatasaray galibiyeti hak etti. Atilla Karaoğlan'ın zorlu derbideki en büyük şansı; İspanyol Carlos del Cerro Grande'nin VAR'da olması. Çok kariyerli ve deneyimli. Dünya Kulüpler Kupası, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Ligi'nin en zorlu maçlarında görev alan, almaya da devam eden yüksek bir profil. İspanya Süper Kupası'nın 2-7 Şubat 2027'de İstanbul'da olması ve Munuera'dan sonra Grande'nin de Süper Lig'imizde VAR görevi alması, iki ülke arasında futbol ilişki çıtasını yükseltti. Grande demek UEFA'nın VAR çıtası demek. Açık ve bariz hata, gözden kaçan ihlal olmadığı sürece devreye girmez. Maçın 16'ncı saniyesinde Lukaku- Abdülkerim çatışmasında hakem sözlü uyarıda bulundu.



3'te Batrakov'a kontrolsüz hareketinde Skriniar'a sarı göstermeliydi, vermedi. 11'de Barış Alper'i kaçırınca iki eliyle iterek faul yapan ve umut vaat eden atağı kesen Skriniar'a doğru bir sarı gösterdi. Barış Alper devamında göğüs attı; o da sarı görmeliydi. 19'da Skriniar-Sanchez mücadelesinde Sanchez'e gösterdiği sarı balans sarısıydı. Karta gerek yoktu. 31'de Batrakov'u tutarak durduran umut vaat eden atağı kesen Kante'ye çıkan sarı kart doğru. 36'da Greenwood-Jakobs mücadelesinden penaltı çıkmaz. Devam kararı doğru. 45+1'de Galatasaray kulübelerinden sözlü tepki gelince hakem sarı kartlarını kullandı. 45+2'de direkten dönen top pozisyonunda Brown'a kontrolsüz faulü dolayısıyla Osimhen'e sarı göstermeliydi, göstermedi. 54'te Osimhen'i sarılarak durduran Semedo'ya gösterdiği sarı doğru. Henüz top kontrolü yok, topun yönü, kaleye mesafe uzak ve ikinci bir Fenerbahçeli oyuncu var. Burada 'Bariz Gol Şansından' bahsedemeyiz. 67'de Batrakov-Guendouzi pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. Öyle basit temastan penaltı çıkmaz. Hakem ilk çeyrekte maçı kontrolde ciddi bocaladı. Faul ve disiplin uygulamalarında hataları oldu standardı yakalayamadı. Maçta skor akışı ve zora sokacak pozisyon olmaması hakemin şansıydı.