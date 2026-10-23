Visser başarılıydı

Trabzonspor, oyuna temkinli, sakin ve öz güvenli başladı. Lakin topa sahip olup, pas oyununu oynamakta ilk bölümde zorlandı, İskoç futbolunun tipik özelliklerini taşıyan hızla hücuma çıkan, fiziksel temaslı oyunu seven Hearts'ın önde baskısını ve özellikle sağ kanat hücumlarını kırdıktan sonra oyuna adım adım ağırlığını koydu. İlk yarının son bölümünde ve ikinci yarıda topu önde tuttu, rakipten çabuk geri aldı. Etkili oldu, pozisyonlar üretti, goller buldu. Seyri doyumsuz futbol aklı Salah oynuyor, oynatıyor. Reis ve Salah ile Trabzonspor resmen seviye atladı. Çıkanıyla, gireniyle, oynadığı futbol, seri galibiyetlerle sadece Süper Lig'de değil, Konferans Ligi'nde de varım ve gümbür gümbür finale geliyorum diyor.



Belçikalı Visser, 36 yaşında UEFA 1. kategori... Geçen hafta yönettiği Hoffenheim-Beşiktaş maçında çok başarılıydı. Sakin yapısı, iletişimi, kendinden emin tavrı ile güven veriyor. Futbolun doğasında olan basit temaslara izin verdi, oyuna tempo kattı.



9'da Cabral'a, sonra aynı bölgede benzer faulü yapınca 11'de Miller'e ve otoritesini ilk tehditte rakip teknik direktöre gösterdiği sarı kartlar derslik örnek uygulamalardı ve ''Buranın patronu benim'' dedi. Kontrolü elinde tuttu. 14'te Altena'nın elleri-kolları açık topa set oldu, pozisyon penaltıydı, lakin başlangıcında Salah, VAR'dan ofsayt çıktı.





Ofsayt hattında kalabalık oyuncu grubu olunca, VAR tespiti manuel 2 dakika 45 saniye sürdü. 18'de Melih-Borchgrevink mücadelesi temiz penaltı yok. 29'da Magnusson ikili mücadelede yerde Melih'in ayağına kazara basıyor kart yok. 32'de Franculino-Magnusson mücadelesinde VAR'a bırakmadan Trabzonspor lehine verdiği penaltı net doğru. Önceden sarısı olan Cabral'a son dakikada çıkan ikinci sarıdan kırmızı doğru. Ancak 38'de Samet'e gösterdiği sarı kalitesine yakışmadı.