Gol iptali yanlış

Fenerbahçe, önde baskılı ve iştahlı başladı. Kanatları ve merkezi kullandı, atak üstünlüğü ve pozisyon zenginliği içindeydi.

Ancak kalabalık Alanya savunmasını ilk yarıda bir pozisyon hariç aşamadı. Lukaku daha kolaylarını kaçırdı ama tam bir santrfor golü attı.

Oğuz Aydın her geçen gün yükselen bir grafikle oynuyor.

Fenerbahçe, ikinci yarıda sayılan sayılmayan yağmur gibi golleri attı.

Kerem attığı golle sadece kendinin değil, tüm Fenerbahçelilere derin bir oh çektirdi. Hakemler iptal etmekten yoruldular İrfan Can gol atmaktan yorulmadı. Ama geçerli sayılan golü bir türlü olmadı.



Çağdaş Altay 16'da Fatih'in Levent'e faulünde doğru bir penaltı verdi. 2'nolu yardımcı ofsayt kaldırdı. Ancak top savunmacı Lima'dan geldiği için Levent ofsayt olmaz. Greenwood kullandı, kaleci kurtardı, vuruştan önce ceza alanına erken giren İrfan Can tamamladı, gol attı.

VAR'dan gelen onayla gol iptal, aleyhine en direk serbest vuruş...

Prosedür baştan sona doğru uygulandı. 22'de İbrahim-Semedo pozisyonunda penaltı yok, aksine beklenti içinde cin fikirlilik var!

40'da ilk gol öncesi Guendouzi topu faulsüz alıyor, gol temiz.

47'de İrfan Can'ın attığı golün atak başlangıç fazında faul gerekçesi ile VAR'a çağrılması tam bir skandal.

Pozisyon faz değil çünkü...

Hakemin izleyip golü iptali ise protokol esaslarına tecavüz ve korkaklık...

Kolayı seçip sorumluluktan kaçmak, futbolu ve VAR protokolünü bilmemektir. Böyle hakemlik olmaz.

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