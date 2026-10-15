Gelişim gösteriyor

Geçen sezon Avrupa'da kupa kazanmış ligi ilk dörtte tamamlamış Aston Villa'nın bugün özellikle omurgasının ciddi biçimde değiştiğini görüyoruz. Unai Emery genç potansiyelli oyunculara yönelerek oyun içinde dengeleri kurmaya çalışan yeni bir takım kurmuş. Taktik disiplini yüksek, rakibin hatasını bekleyebilen ve hızla hücuma çıkan oyun felsefesi ile ilk 40 dakikada attıkları 3 golle maçı bitirdiler.



Yenilen ilk golden sonra Fenerbahçe oyuna ortak olduğu anlarda pozisyonlar üretti ama istediği golü bulamadı. Üstelik Aston Villa savunması güçlü bir savunmada değil. İsmail, Guendouzi, İrfan Can orta alanda top rakipteyken çok zayıf kaldılar. Bir de buna başta İsmail olmak üzere basit top kayıpları ve pas hataları eklenince Aston Villa bulduğu gollerle farkı yakaladı. Fenerbahçe ve Türk futbolu adına büyük bir hayal kırıklığı oldu. Oğuz Aydın'ın güzel oyunu arada eriyip gitti. Kaleci Ederson sanki kabul günündeydi. Avrupa coğrafyasındaki takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde iki akşam oynadığımız maçlar bize modern futbolun çok gerisinde olduğumuzu gösterdi.



Slovak Ivan Kruzliak 42 yaşında Şampiyonlar Ligi ve uluslararası tecrübeye sahip. Onu daha önce Türk takımlarının yönettiği maçlarından tanıyoruz. 7'de Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Topla oynayan Cash'ti.56'da Aston Villa penaltı bekledi devam kararı doğru, kol doğal konumdaydı. 67'de İsmail dikkatsiz bir faul yaptı, Aston Villa lehine verdiği penaltı doğru. 76'da müthiş bir avantaj oynattı, döndü Oğuz'a sarı gösterdi derslik uygulama oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana takip ettiğim UEFA'nın elit hakemi muazzam gelişim içinde ve formda. Çok başarılı bir performans gösterdi.