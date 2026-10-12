Penaltıyı veremedi

Beşiktaş'ın önemli özelliği sevinçte ve üzüntüde grup enerjisi çok yüksek. Hele ki iç sahada seyircisi ile bu özellik daha da güçleniyor. Yüksek tempo ile oynuyorlar ve şu an ligde fark yaratıyorlar. Hem savunma hem hücumda takımda duran seyreden aksayan oyuncu yok. Herkes pas açısı veriyor hücuma destek olmaya çalışıyor top rakipteyken savunmaya yardımcı olmaya çalışıyor.

İki kanat beki ön bölgeye çok kaliteli destek veriyor. Djalo ve Murillo oyunu geriden kurup topu 2 ve 3. bölgeye sorunsuz taşıyorlar. Rakibin ön baskısını çabuk kırıyorlar. Kocaelispor oyun düzeni olan sürekli oyunun içinde olan kolay gol yemeyen iyi savunma yapan çok koşan sıkı bir takım. Eksik oyuncularına rağmen oyunu bozmadan muazzam mücadele ettiler. Beşiktaş için önemli olan ise bu galibiyetle Amedspor mağlubiyetini unutturmak ve Hoffenheim maçına moralli çıkmaktı.

Öyle de oldu.

Buğra Taşkınsoy giden MHK Başkanı'nın baskısıyla sıkıntılıydı.

Küllerinden yeniden doğmaya çalışırken ateşin içinde eridi gitti güven vermedi. 29'da Tayfur kornerden gelen topta Djalo'yu tutarak formasından çekerek yükselmesini engelliyor.

Beşiktaş lehine sahada verdiği penaltı doğru. Ancak 48'de kaleci Nübel yerde top için mücadele ederken Metehan'ın ayağını iki eliyle tutarak bir sonraki hareketini zamanlamasını ve kaliteli vurmasını net engelliyor üstelik bariz gol şansı bu net penaltı ve kırmızı kart, ama veremedi!

Garip olan net kanıt olmasına rağmen kariyerli VAR da karışmadı! Kocaelispor'un penaltısı arada kaynadı gitti. Net kornerleri aut vermesi kabul edilemez. 78. dakikada yaşanan oyuna başlama krizinde kalabalığın içinde kayboldu. Duruşu ve uygulamalarıyla fark yaratamadı. Dusan Vlahovic-Emir pozisyonu dışarıda başlıyor ve içeride devam ediyor. Penaltı ve sarı olmalı, lakin VAR neyi tespit etti ki devreye girmedi?