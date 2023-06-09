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Mehmet Cem Çakır

Mehmet Cem Çakır

09 Haziran 2023 | Cuma

İstanbul'da komşu gezmesi

İstanbul'da komşu gezmesi

Süper Lig'e yükselen son takım Pendikspor oldu. Tabiri caizse 'İstanbul Ligi' gibi bir sezon daha oynanacak.

Burada ne Pendik'in futbolu, ne de teknik direktör Osman Özköylü'nün ekmeğini taştan çıkaran mücadelesine gölge düşürmek istemiyorum ama 38 maçın 26'sını içeride oynayacak olan istanbul ekipleri, deplasman adı altında adeta komşu komşu gezecek.

En uzak deplasman olan karşılaşma Başakşehir ile Pendik arasında oynanacak. İki ilçe arasındaki mesafe 60 km.

Durum böyle olunca ligdeki anadolu takımlarının avantajına mı dezavantajına siz düşünün.

Stat sorunu olan takımların çoğalması da ayrı bir sorun.

Nerede o şehir takımları, nerede o coşkulu taraftarı olan takımlar!

Onların da kulüp olarak sorgulaması gereken çok şey olduğu ortada...


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Etiketler :
Pendikspor, İstanbul, Süper Lig, İstanbul Ligi, Pendik

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