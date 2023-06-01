Eyüpspor'da Arda Turan farkı

'Bir semtin rüyası' sloganıyla çıkılan bu yolda sezonun ilk yarısını beyaz ikinci yarısını siyah olarak adlandırmak lazım ta ki Arda Turan gelene kadar.



Aslında o da acabalı bir başlangıç yaptı sezona. Bu karamsarlığa ise noktayı Play-Off'ta oynanan Sakaryaspor maçında Alpaslan Öztürk koydu ve takımın adeta havası değişti.



O gol enerjiyi, lnancı her şeyi yükseltmişti. Eyüpspor, Play - Off'un ikinci ayağının ilk maçında Bodrumspor'u 1-0'la geçti. Arda Turan'ın takımı maça baktığımızda top bende kalsın felsefesini tamamen yerleştirmiş ve hoca takımı kimyasını oluşturmuş.



Tribünden baktığınızda sanki kenarda Fatih Terim'in gençliği varmış gibi coşkulu, hırslı, içi içine sığımayan bir teknik adam vardı.



Arda'nın takımının en büyük özelliklerinden biri ise topsuz savunma yerine topu daha çok gezdirerek rakibin bütün hücum planlarını saf dışı bırakma üzerine.



Maçın ilk yarısında özellikle o seviyeye baktığımızda topla oynamanın yüzde 70'lere çıktığını gördük.



Lafın kısası Arda Turan'la şampiyonluk gelir mi bilmiyorum ama Arda Turan büyük hoca olacak izlenimini herkese bir kez daha gösterdi.