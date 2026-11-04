Kalinka gecesi

Rams Park'ta Kalinka gecesi yaşadık! Batrakov'un 15 dakikada attığı iki gol tribünlerin bir anda zafer sarhoşluğu yaşamasına katkı yaptı. Mütevazı kimliğinin yanı sıra çalışkanlığı, zekası ve kalitesi ile ön plana çıkan Batrakov iki golde de ders sayılabilecek 2 kaliteli vuruş yaptı.



İlk golde üst ağlara topu yapıştırdı ikinci golde kalecilerin ölü noktası olan bacak arasına vurdu. Stuttgart bir Alman takımı olarak çok koşuyorlar, iyi mücadele ediyorlar.

Maçın kırılma noktası bence 7. dakikada Leweling'in vuruşunda topun iki direğe çarpıp ağlara gitmemesi G.Saray adına büyük bir şanstı. Bu kaçan gol Stuttgart'ın da sonu oldu.

Eğer Osimhen iyi mücadele etmesine ve çok çalışmasına rağmen ısrarla gol atmaya çalışması bazı pozisyonların kaybolmasına neden oldu. Defans bloğu çok başarılıydı. Torreira, yine çok çalıştı Lemina savunmayı ve orta sahayı başarıyla kontrol etti.



Yunus ve Barış'ın sadece kanatlarda hücumu düşünmeyip savunmaya yardıma gelmesi de alkışlanacak bir davranıştı.

G.Saray Yönetimi bu zemini yapanlardan hesap sorsun ve milli maç arasında da tekrardan elden geçirsinler. Torreira, Osimhen, Batrakov az daha kötü zeminden sakatlanıyorlardı.



İngiliz hakem soğuk kanlı bir maç yönetti. Yalnız kart uygulamalarında biraz cimri davrandı. Lemina'ya yapılan hareket kırmızıydı. Özellikle Batrakov'a atılan dirsek de kırmızı olmalıydı. G.Saray, 6 puana çıkarak gruplardaki şansını fazlasıyla çoğalttı.