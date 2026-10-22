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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

22 Ekim 2026

Orkestra şefi Batrakov

Galatasaraylı oyuncular Devler Ligi'nde oynadıklarını nihayet Lille deplasmanında farkına vardılar. Yunus Akgün'ün erken golüyle öne geçen ama sonra skor olarak geriye düşen Galatasaray için ilk yarı çok dengesizdi. Ciddi hatalar yaptılar. Lille'in Sallai'nin bölgesinde yaptıkları ataklara engel olamadılar ve 2-1 geriye düştüler. Fransa'daki hikayenin başlangıç imzasını Aleksey Batrakov yaptı. Devre biterken Sallai'nin bindirmesi sonrası yaptığı ortaya şahane koşu atan Batrakov, arkadaşlarını soyunma odasına moralli girmesini sağladı. Okan hoca devre arası belli ki etkili bir konuşma yapmış. Çünkü Galatasaraylı oyuncular ikinci yarıda ilk 45'teki dağınık görüntülerinden kurtulup rakibe önde baskı yapan, daha çok topa hakim olan ve birlikte hareket eden bir görünüme büründüler. Torreira'nın kafa golünün ardından Batrakov'un başlattığı, Osimhen'in bitirdiği pozisyonda gelen dördüncü gol Lille'in direncini kırdı. Eğer ikinci yarıda Osimhen son vuruşlarda ve ofsayta düşmeme konusunda dikkatli olsaydı fark daha çok büyürdü. Barış Alper ve Yunus Akgün çalışkanlıklarıyla ön plana çıkarken Batrakov bir meastro gibi orta alanda arkadaşların yönetti. Okan hocanın Gabriel Sara'yı çıkartıp Mario Lemina'yı oyuna alması, Davinson Sanchez ve Abdülkerim ikilisini savunmada ciddi rahatlattı. Okan Buruk'un derbiyi düşünerek çok yorulan Barış Alper ve Yunus Akgün ikilisini çıkarıp yerine Gabriel Sane ve Eren Elmalı'yı alması doğru hamlelerdi. Geçen sezon Okan hocanın denediği Jakobs-Eren Elmalı ikilisini önlü arkalı oynatması Galatasaray'ın sol kanadına hem çabukluk getirdi hem de takımın savunma anlayışını güçlendirdi.

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Etiketler :
Barış Alper, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Devler Ligi, Abdülkerim, Okan Hoca, Okan Buruk, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov, Fransa

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