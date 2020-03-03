Alıyla, kırmızısıyla...

Geçtiğimiz perşembe akşamı Suriye'den gelen haber yüreklerimizi dağladı... 33 aslan parçası gencimiz, İdlib'de vatanın savunulması uğruna şehadete erişti.Binlerce kilometre öteden gelip katillere kol kanat gerenlere inat; zalim Esed rejimin kendi halkına yaptığı zulümlerin karşısında durmak, yurdumuza yeni mülteci akınlarının önüne geçmek, sınır hattımızda kurulmak istenen kahpe düzene izin vermemek için oradaydı Mehmed'im...

Başını önüne eğmedi, geçmişten bugüne olduğu gibi yüreğiyle çarpıştı ve şehit oldu can askerim...Kardeşleri, yoldaşları, komutanları hâlâ orada... Allah onlara güç, sağlık ve afiyet versin... Biz yine dönelim futbola...

"Biz Türk'ün askeriyiz... Bir ölür, bin diriliriz" misali tek vücut oldu tüm Türkiye... Acımız büyüktü ama kardeşliğimiz daha büyüktü.

Süper Lig'den TFF 1. Lig'e, 2.-3.

Lig'den amatörlere kadar neredeyse tüm maçlarda anıldı şehitlerimiz...

Alıyla, beyazıyla donandı statlar şanlı bayrağımızla... Tek vücut, tek yürek olduk ve en zor günde nasıl bir araya gelebileceğimizi bir kez daha gösterdik dünyaya... Denizlisporlu Mustafa Yumlu tercüman oldu binlerce Türk gencinin yürek sesine... "Idlib'e gitmek istiyorum.

Gerekirse Mehmetçik'in botunu temizlerim" dedi Karadeniz'in aslan parçası... Helal sana Mustafa...

G

Erzurum'un kader maçı TFF 1. Lig'de 25'inci haftanın en kârlı takımı kuşkusuz Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Hatay ile Adana Demir berabere kalırken, Dadaşlar Menemen'i yenip adeta 7 puanı hanesine koydu. Hem lidere yaklaştı, hem takipçisiyle farkı açtı.

İç sahada bu ligin en başarılı takımı olan (13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik) Erzurum, deplasmanlarda ise aynı başarıya gösteremiyor. Dışarıdaki son dört maçta ligin alt sıralarındaki İstanbulspor, Boluspor, Adanaspor ve Altınordu önünde 9 puan kaybettiler. Bu basit puan kayıpları tabii ki camiada tepkiye neden oldu.

Ancak bu ligi yakından tanıyan, geçmişte çalıştırdığı takımlarda önemli başarılar elde eden Erkan Sözeri, bu güçlüğün üstesinden de gelecektir. Bu hafta kader sınavına çıkacaklar. Lider Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Dadaşlar...

Bakalım dış saha fobisini yıkıp, Süper Lig biletinin bir ucundan tutabilecekler mi?