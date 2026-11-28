Kahramanlar!

Bazen bir maç çok şeyin açıklamasıdır. Safları sıklaştırmayı gerektiren bir yürek eylemidir. Beşiktaş gibi bir futbol takımı çıkar, dünyanın bir türlü yapamadığını yapar. Bebek katillerine ve o bebekler için uçak gemisini Amerika'dan Gazze'ye getiren kansızlara tek ses etmeyenlere karşılık, tribündeki bayrağı alır dünyanın gözüne sokar. Her biri yüreğini avuçlarına alır. Sadece kansızları sahada yenmek değil, soykırıma direnmek şerefi de Beşiktaş'a kalır.

Beşiktaş taraftarı zalimin zulmüne, Amerika'nın köpeklerine harika bir direniş göstermiş, insanlık suçunu her birinin yüzüne vurmuştur. Bütün dünyanın öküzün trene baktığı gibi baktığı bir dünyada, o çocuklara kendi çocuğu gibi bakmış, İsrail polisiyle Gürcü polisinin iki ay önce yaptığı "yavşak anlaşmaya" karşı yüreğini de ortaya koymuştur bedenini de. Nefesleri kan kokan İsrailli futbolcuların elini bile sıkmayan futbolcuların her birinin elini öpüyorum. O kanlı elleri sıkmadıkları için. Her şeyden önemlisi onların canını yaktıkları için.

Neymiş, spor ve siyaset birbirine karışmazmış. Beşiktaş siyaset yapmadı, direniş gösterdi. Dava takımı olduğunu gösterirken, o ş*refsiz sisteme karşı heykel gibi durdu. Gürcü polisiyle İsrail polisinin ortak projesi; maçı tatil ettirip Beşiktaş'ı hükmen yenilgiye sürüklemekti. Bunu da açıkça eyleme döktüler ve ortalığı karıştırdılar. Tıpkı Amerikan filmlerindeki gibi. Tıpkı her türlü soysuzluğu kendilerine hak sayanların hain eylemi gibi. Beşiktaş taraftarı bütün dünyanın yapamadığı bir maçla göstermiş, polisi de yenmiştir, İsrail'in abisi Amerika ve UEFA'yı da ve manzarayı seyreden bütün dünya ülkelerini de.

UEFA nedir? Amerika'nın kuyruğudur. Siyonistlerin emir eridir. Yoksa bir Ortadoğu ülkesinin Avrupa'daki turnuvada ne işi var? Beşiktaş'ın kendi sahasında oynaması gereken maçı İsrail'i korumak için yabancı bir ülkeye taşımak onların görevi değildir. Dünyanın işi İsrail'i değil, çocukları ve bir kulübün haklarını korumaktır. Ama FİFA'yı da Dünya Kupası'nda görmedik mi? Trump'ın emriyle Amerikalı futbolcunun kırmızı kart cezasını ortadan toz eden yavşak FİFA Başkanının Trump'a salladığı kuyruk hala kesilmedi.

İsrail, Amerika'nın tasarrufudur istediği gibi kullanır gibi görünse de geleceğin dünyasındaki jandarmalık adına İsrail için piyasa şartlarını da Amerika oluşturur. Onlar birbirinde her şeyi bulsa da bizim onlarda bulamayacağımız tek şey insanlıktır. O yüzden o zalimler çocukları katletmeye son vermedikçe, bizler de onlardan iğrenmeye son vermeyeceğiz. Beşiktaş, haykırması gereken yerde susmanın korkaklığına sığınanları ve çocuklara bomba yağdıranlara saygı gösterenleri de yenmiştir.

Bu yürekli kulüp kefeni sırtındaki Filistinli çocuklara karşı bütün dünyaya haykırmıştır. Duyulduğuna şüphem yok. O yüzden "yeni dünya piçlerine" ve arkasındaki Siyonist güçlerine harika bir direniş gösteren bir kulüp, sadece ülkemizde değil, bütün dünyada kahramandır. Taraftarı, futbolcusu ve yönetimiyle her birini alnından öpüyorum.

Dipnot: İsyan ederken kullandığım cümleler farklı bir tavırla dışa vurduysa bir sebebi var. Filistinli bebelere bomba yağdıranlar, o çocuklar için koca gemiyi Amerika'dan kaldırıp Gazze'ye getiren sapkın namussuzlar için, içimdeki çocuğun "isyan dilini" her zaman özgür bırakmışımdır. O çocuğu hala yaşatıyorum. Çünkü dünyadaki bütün kötüler içindeki çocuğu öldürmekle başlamıştır zalimliğe!