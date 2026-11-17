Ne yazık ki öyle!

Bir turnuvanın sonunda mektupları iyi okumak gerekiyor. Böyle bir grupta şampiyonayı sıfır puanla tamamlamak ve hala son bir umutla Sırbistan'ın Yunanistan'dan 4 gol yemesini hayal edip Play-off umuduna tutunmak futboldaki gerçek yerimizin aynasıdır. Tek farklı yenilgiyi ödül sayan sistemdeki yorumlara göre, Fransa karşısında 'kalpten oynamışız!' Diğer maçlarda halay mı çekmişiz?



Her şey ortada; biz bu kadarız, ayrıca takmayın kafanızı. Nice yetenekli gencin büyük takımlardaki beylerle aynı haklara sahip olmadığı, hiçbir şey olmayanın yorumcu olduğu, kara para kasalarının gittikçe güçlendiği ve her şeye siyasetin bulaştığı bir düzende futbol nedir ki? Zarafet, adalet ve merhamet elden gitmişken!



Bundan birkaç yıl önceydi. Bir kadın parkın orta yerinde yediği pizzanın kutusunu yere attı ve hiçbir şey olmamış gibi gidiyordu ki durumu gören yaşlı bir adam arkasından bağırdı, "pardon bir şey düşürdünüz!" Bir kadından beklenmeyecek kadar kaba bir karşılık; "sen de eğil al." Böyle terbiyesiz bir tavra "pardon" dedi adam, "yere attığınız kabalığı eğilip almayacak kadar yaşlıyım!" Kadın terbiyesiz halini ikiye katladı; "o halde her şeye burnunu sokma!" Olayın görgü şahidiyim. Kadına gerekli cevabı verdikten sonra adamın yanına gittim. "Bu şehir sizin gibileri kabul etmiyor" dedim. "Olsun" dedi, "ben onun attığı kutuyu yerden alabilirim ama onlar yere düşürdüğü zarafeti bir daha ayağa kaldıramaz!"



Bizler bu hale getirildik. Sosyal medyadaki trollerle, ağzı kan kokan yorumcu beylerle, süs meraklısı cahil futbolcular, kaba saba yöneticiler ve haram paranın getirdiği güçle kendini bir halt zanneden züppelerle bütün değerler yerle bir oldu. Sırtını kötülüğün rantına dayamış futbol düzeninde insanlık ve kalite kimsenin umurunda değil!



"Kader garibanın ağlarını öreceğine çocuklara kazak örseydi" diye yazdık da ilgi çekmedi, "para parayı çeker" dediler. "Kara para kasalarını güçlü kılan arkalarındaki karanlık güçlerdir" dedik, "dahil olmadığın meseleye müdahil olma" dediler. İnsanların anası ağlarken birilerinin "tuzunun kuru" olmasına itiraz ettik, "sen yağmurun sesine bak" dediler, kendileri sadece paranın sesini dinlediler.



Kötü insan üretimi körüklenirken, "her yerde adamın olmalı" gerçeği hayatı şekillendirirken, çocuklara gösterin özeni futbola değil. Güzel insanların peşine takılın, "benden olsun çamurdan olsun" dediklerinizin lekesidir çocukların üzerine sıçrayacak olan. İnsani değerleri yok sayan teknoloji dünyasında, çirkinliğe karşı durmanın nostaljisi bile kalmadı. Ne kaldıysa onlarla idare edeceğimizi mi söyleyeceğiz çocuklara?



Yıllardır haykırdım ama hala kulaklar sağır. Şimdi sistemin maaşlı elemanları güçlüye yamanıyor, gerçek emekçileri yok etmek için gereken cümleleri kuruyorlar. Gençliğimin sahilinde hala futboldaki o güzel insanların isimleri yazılı. Onlardan kalan futbol dokusudur burnumuzda tüten mazinin kokusu. Şimdi ağzı kan kokan pis heriflerin gördüğü itibar çocuklar adına en büyük tehlikedir.



Eskisi kadar uğur böceği de kalmadı ama USA patentli hamamböcekleri felaket biçimde ürüyorlar. Üstelik kullandıkları teknolojik araçları dünyanın her yerinden çocuklarımızın üzerine sürüyorlar! Bizler de 'futbol da futbol' diye dövünüyoruz öyle mi? Ne yazık ki öyle!