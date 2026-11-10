Başka rol yok!

Şifreyi Liverpool maçında kıran ve rayına giren Fenerbahçe'nin ligde de galibiyet sorunu olmadığını Çorum maçında gördük. Fiziksel ve ruhsal olarak yeterli görünmediği maçların aksine bu kez her şey yerli yerindeydi. İki maçta kötürüm takım gitti ihtilal takımı geldi. Bunun adı reenkarnasyon. Öldü sanılan takımın şahane dirilişi.

Takım olmanın sırrı da imece ruhudur birbirine tutunmaktır. O yüzden çürümüş ahşap yapıyı yerle bir eden ve iki maçtan alnının akıyla çıkan Fenerbahçeli futbolculara bundan böyle hiçbir rol kalmadı artık. Kendilerini oynamaktan başka! Önümüzdeki maçlarda tahribatı yüksek bir Fenerbahçe izleyeceğimizin garantisi var.

Galatasaray, ligin en diri takımlarından birini yendi. Takımda sadakat ve mücadele ruhunun yanında talih de vardı. Özellikle Batrakov bal kutusundan çıkan hamarat arı. Attığı goller çok ilginç ama ondaki talihi harekete geçiren de emek. Bunun tercümesi; "sihirli lambadan boşuna çıkmadı demek!" En çok Leao'yu beğendim. Kendinde olanları ortaya çıkarmak için fırsat kolluyor da nedir o zeminin hali? Sözde çimler yeni düzenlendi. Herhalde park ve bahçe düzenleyen biri yaptı bu işi! Takımlar için en tehlikeli gerçektir bu zemin. Galatasaray'ın puan kaybetmesine ve sakat vermesine yataklık etmesi de muhtemeldir. Galatasaray'ın tarihine geçen Prekazi'yi kaybettik. Çok özel biriydi. Sihirbazların hiçbiri sırlarını açıklamadı ama Prekazi için Allah'ın kendisine bahşettiği sol ayağındaki sihrin tercümeye ihtiyacı yoktu. Güzel anılar bıraktı, gittiği yerde güzel uyusun.

Amedspor gerçeğini de görmezlikten gelmeyelim. Ligin en mücadeleci takımı hem futbol hem renk olarak karakterli bir duruş sergiliyor. Özellikle forvet hattı ligin en etkili adamlarına sahip. Galatasaray karşısına çift santrforlu çıktığı için teknik direktör Besnik Hasi'yi eleştirenler var. Bu kadar cesur olmasa Galatasaray'a 3 gol atmak mümkün olur muydu? Korkak düşünenler için bunun cevabı yok!

Bazı oyuncular maçı kazandırırken galibiyete de kişilik kazandırır ya Beşiktaş'ta Trossard ve Vlahovic'e bakıyorum buram buram kalite. Hele Trossard ne gerekiyorsa yapıyor. Ama Beşiktaş'ta sıradan adamlar da var. O etkisiz ve demode adamların yan etkilerini kaliteli isimler örtbas ediyor da nereye kadar. 'Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür' gerçeği unutulmasın! Kimlerden bahsettiğimi de maçı izleyenler görmüştür eminim.

Trabzonspor her biçimde kazanmaya odaklı ve yürekli oynuyor. Futbolla arasında organik bir bağ var. Takımda Salah gibi topla buluştuğunda oyunu görsel sanata dönüştüren bir sihirbaz da mevcutken nedenler sonuçları doğuruyor. Bu takımın liderle arasındaki mesafeyi kontrol etmekle, liderliği elde etmek arasında nasıl yol izleyeceğini de bu sihirli adam belirleyecek.

Hakemleri sadece bahis meselesiyle yargılamak gerekmiyor. Asıl mesele mesleğin gereğini yerine getirmemek. Topun oyunda kalma süresini sahte pozlarla elden ayaktan düşüren futbolcular ve adamına göre muamele yapan hakemler saltanat kurdular. Bu acımasız cehaletin önü açık oldukça, "ben futbolun kilometre taşı olacağıma çıban başı olacağım" diyenlere gün doğdukça, daha görecek çok şeyimiz var.

Dipnot: Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve saygıyla anıyorum.