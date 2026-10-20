Cevapsız sorular

Cesaret; kazanma duygusunun önünü açan ve sistemi uygulayan bir düşünce biçimidir. Talihe bağımlılığı ve korkak düşünceyi reddeder. Alanya maçında ligdeki umutlara bilet kesildiğini farz edelim ama gerçekleri geçiştirmeyelim. Alanya maçında futbol adına küçük ipuçları, Aston Villa maçında korkuya saklananların ortak suçlarıdır. "Var olduklarının bilincinde olanlar yok olmayı her zaman reddeder de futbolcular bazı maçlarda bu duyguyu neden reddeder?" Haddimize değil ama bu sorunun cevabını istiyoruz!



Takımın içinde sorunlar olduğu muhakkak. Bu sorunun kaynağı da ağırlığını hala hissettirmeyen teknik kadro. Asensio'nun sakatlığı ameliyat olacak hale geldiyse, sezon başından beri verim alınamayan bir adam dururken, Talisca'nın gitmesine ne gerek vardı? İsmail Yüksek gibi hamarat işçinin bir maçlık felaketini onarmak için, güven duygusunu aşılamak gerekir. Kimsenin içine kapanmaya hakkı yok ama gerçek bir görev adamını yok saymak da haksızlık olur.



Malum duruş önemli. İsmail Kartal, Aston Villa maçı sonrasında "Kante'yi oyuna almak istedim ama girmek istemedi" diye bir ifade kullandı. Aslında teslimiyetini resmetti. Bir teknik adam kendini bu kadar çapsız hale düşürür mü? Madem Kante oynayacak durumdaydı da o dakikaya kadar kulübede ne işi vardı? Diyelim ki böyle bir şey gerçekleşti, "kol kırılır yen içinde kalır" gerçeği ne olacak? Hayatında kitap okumayan birine böyle cümleler kursak ne yazar!



Greenwood'un aldığı paraya ve kariyerine bakarsanız; incisi içinde saklı ölgün bir istiridye. Sahadaki haline bakarsanız; midye kabuğu. Kaç maçtır kaçak ve oyunun dışında! Yeteneğini inkar ederken oynamak istemiyor gibi bir hali var. Deşifre işlemleri sürüyor da onun bu bıkkın hali nereye kadar sürecek? Her futbolcu takım içinde takım olduysa, F.Bahçe'nin önündeki gerçekler sadece rakipler değil! Sorunları çözmek de teknik adamların sorunu, kendisini eleştirenlerin değil. Ne acıdır ki bazı adamlar için eleştiri sadece düşünce israfı!



Fenerbahçe'nin önünde gerçek gücünü gösterme sınavına çıkacağı önemli maçlar var. Bu takım Slavia Prag'ı yener, takımın gücü de bunu emreder zaten. Ama Galatasaray ve Liverpool maçlarını kazanmadan "ben takım oldum" demeye hakları yok.



Pazar günü Kayserispor-Batman Petrol maçında kadın hakem Asen Albayrak'ı izledim. Bütün erkek hakemlere izletilmesi gereken gerçek bir hakem. Her düdüğün arkasında durdu, gerginliğe prim vermedi. Sahanın kenarını bile korkusuzca yönetti, Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin'i de haklı şekilde oyundan attı. Hakemliğin saygı görmesi için futbolun yabancı hakeme değil böyle yürekli kadın hakemlere ihtiyacı var. Kabadayılara şampiyonluk armağan eden, düdüğünü korkulara yem eden ve hakemlik mesleğini üç paralık eden erkek hakemlere değil.



Her zaman söylerim bu ülkenin kadınları erkeklerden yiğittir. Bir maçta şampiyonu değiştiren kirli düdükleri de unutmadık, sahibinin sesi olan hödükleri de. Hepsinin de sadece adı erkekti, yürekleri değil. O yüzden Asen Albayrak gibi kadın hakemleri Süper Lig'de görmek istiyoruz.