Bu sevda başka sevda

Gurbette yaşamak zordur! Sabah kalkarsın, trafik… İşe gidersin, stres… Akşam eve dönersin, memleket hasreti… Trabzonspor varsa, işler değişir! Hele Fırtına kazanmışsa, trafik yayla yolu gibi gelir! Trabzonlu gurbetçinin takvimi başkadır. Başkaları cuma gününü bekler, bizde Trabzonspor'un maç gününü… Başkaları maaş gününe bakar biz de o puan tablosuna! Maç günü hanım yemek hazırlamış biz ise bordo-mavi kaşkol ile televizyonun karşısına geçmiş, gözler ekranda… Hanım sesleniyor: "Yemek soğudu!" "Hanım soğusun, dur az, ısınır!" Trabzonspor gol atınca evde bayram havası… Komşu kapıya çıkıyor: "Ne oldu, piyango mu çıktı?" Yok komşum, daha büyüğü oldu! Trabzonspor kazandı!

Hele İstanbul'da yaşayan Trabzonlular var ya… Onların gönlü Trabzon'da bedenleri gurbette… Takım kazanınca herkes akraba olur. Çünkü bordo-mavi sevda, nüfus cüzdanına yazılmaz. İnsanın yüreğine kazınır! Bir de memlekete telefon açanlar var… "Ula, Trabzon'da hava nasıl?" Karşıdan cevap gelir: "Yağmurlu!" Gurbetin yorgunluğu, bir galibiyetle hafifler. Bir golle yüzler güler. Bir zaferle insan kendini memlekette hisseder. İşte Trabzonspor budur! Sadece bir futbol takımı değil; gurbetçinin memlekete açılan penceresi, uzaktaki Trabzonlu'nun yüreğine düşen bordo-mavi bir ateştir.

Dört duvar arasında memleket özlemi çeken adama Trabzonspor'u verin, bir anda Akyazı'ya taşıyın! Hele bir de Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı devirsin… O zaman gurbetçinin havasından geçilmez! Fenerbahçeli arkadaşına takılır, Galatasaraylı komşusuna laf yetiştirir, Beşiktaşlı dostuna çay ısmarlatır! Ama işin sonunda yine aynı sözü söyler: "Dünyanın neresinde olursak olalım, gönlümüzün adresi belli!" Bize her yer Trabzon! Çünkü insan memleketinden uzakta yaşayabilir… Trabzonspor sadece bir futbol takımı değil. Bir başkaldırıdır! Bir karakterdir! Anadolu'nun İstanbul saltanatına karşı dik duruşudur.

Bu hikâyede yalnızca Trabzonlular yok! Batmanlı Metin Güneş de var… Adam resmen Trabzonspor hastası! Galibiyete sevinir, maç kaybında üzülür. O Trabzonspor'a destek atan bir sevdalı. Metin Bey, Batmanlı ama gönlü Trabzon'da. Sadece o mu Şanlıurfalı Vali Yardımcısı Ali Bezirgan… Yine Batmanlı Avukat Umut'un da bordo-mavi aşkı büyüktür. Bu aşk böyledir sınırları aşar, şehirleri geçer, gönüllere yerleşir. Teknik adam Thomas Reis, takıma kazandırdığı havayla taraftarın umutlarını da büyütüyor. Dört maçlık galibiyet serisi, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında alınan sonuçlar, bordo-mavili camiada yeni bir heyecan yarattı. Bordo-mavi taraftar için mesele skor değildir. Tabelada üç puan yazar. Taraftarın yüreğinde ise koca bir hikâye! Bordo-mavi yalnızca takımının renklerini taşımaz. Bir şehrin inadını, Karadeniz'in hırçınlığını, alın terini ve mücadele ruhunu da taşır. Trabzonspor'un sevdası biraz da bundandır. Sevinci yüksek seslidir, hüznü derindir, öfkesi çabuk parlar ama aşkı kolay kolay sönmez.